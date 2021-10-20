Ольга Крикова: налоговая политика Самарского региона направлена на стабильное поступление доходов в бюджет

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Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова по итогам расширенного заседания Правительства региона по вопросам социально-экономического развития в 2021-м и формированию проекта областного бюджета 2022-2024 годов прокомментировала его итоги.

"Налоговая политика Самарского региона направлена на стабильное поступление доходов в бюджет. За 9 месяцев 2021 года в региональный бюджет было мобилизовано 182,6 млрд руб., что на 44,7 млрд руб. больше, чем за 9 месяцев 2020 г. Более того, мы достигли роста поступлений на 37,4 млрд рублей по сравнению с тем же периодом доэпидемиологического 2019 года" - отметила Ольга Крикова.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области подчеркнула, что таким образом бюджетные назначения регионального бюджета исполнены на 115,3 %:

" Считаю, что устойчиво-положительная динамика бюджетных поступлений обусловлена целым рядом обстоятельств, в том числе грамотной, взвешенной бюджетной политикой и системными действиями руководства региона и налоговой службы".

Фото: ФНС_63 Самарская область