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О госпрограмме долгосрочных сбережений подробно осведомлен только 1 из 10 экономически активных самарцев

2 июня 2024 11:48
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О госпрограмме долгосрочных сбережений подробно осведомлен только 1 из 10 экономически активных самарцев

Горожане до 34 лет реже всего осведомлены о Программе долгосрочных сбережений с гарантированной государством сохранностью всех вложенных средств. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

С новой государственной программой софинансирования долгосрочных сбережений, которая вступила в силу с 1 января этого года, пока подробно знаком лишь 1 из 10 самарцев. 25% что-то слышали о ней. 65% ничего не знают. Причем больше неосведомленных среди горожан до 34 лет (74%).

Опрос подробно изучивших новую госпрограмму показал: каждый девятый вступил в нее, каждый шестой — планирует вложить средства.

Время проведения: 20—28 мая 2024 года

Теги: Опрос

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