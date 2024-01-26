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Непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет

26 января 2024 09:39
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Непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 г. по мнению работников и соискателей, в том числе, из Приволжского федерального округа. К таким выводам пришли эксперты компании «Яков и Партнёры» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам совместного исследования «Влияние социальных трендов на рынок труда».

Три четверти опрошенных работников из Поволжья ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет. Говоря о группах навыков, по которым россияне видят необходимость переобучения, 69% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки, такие как иностранные языки, ПО, математика, геология или инженерия. Несмотря на открытость жителей ПФО к обучению в целом, лишь 15% опрошенных соискателей заявили о готовности полностью переобучаться самостоятельно, тогда как большинство (67%) ожидает в этом поддержки со стороны своих работодателей.

 

«Сразу несколько факторов сыграли свою роль в приоритизации развития навыков на рынке труда и его выходе в топ долгосрочных трендов. Главные – это ускоренная трансформация экономики и быстро меняющиеся условия, на которые бизнесу нужно реагировать. Компании сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, традиционный подход, о котором мы говорили, затрудняет привлечение талантливых кандидатов, способных быстро адаптироваться к изменчивым реалиям. На рынке появляются новые виды работ, и они требуют специфических навыков. При этом остаются вопросы к образовательным институтам, которые не всегда способны подстраиваться под BANI-экономику.

 

Навыкоориентированный подход помогает привлекать лучших кандидатов на основе навыков, а потом развивать и удерживать людей внутри компании. Он позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к той среде, которая постоянно меняется. В глобальном смысле мы наблюдаем разрастание культуры инноваций и стартапов вследствие технологического прогресса. Приоритеты смещаются в сторону способности сотрудников быстро учиться, понимать, адаптироваться, инновационно мыслить. И здесь ориентация на навыки четко попадает в цель бизнеса», – отмечает Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» в hh.ru.

Теги: Опрос

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