Молодые самарцы назвали зарплату, которую хотят получать после окончания вуза

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, в каких сферах хотят работать молодые респонденты, и будут ли они трудоустраиваться по профессии.

В опросе с 21 по 25 марта поучаствовали 1750 жителей страны в возрасте от 18 до 22 лет – в том числе и из Самарской области. Согласно данным исследования, 66% молодых людей уже работают. Парни, как показывает опрос, устраиваются на работу раньше девушек.

Большинство работающих молодых людей трудоустроены в сфере образования и науки – 11%, в медицине – 12%, в ИТ – 13%, в сфере услуг – 9%, в финансовой сфере – 7%, а также среди рабочего персонала – 8%. Меньше всего молодежи на текущий момент занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.

Также молодые люди уточнили, в какой сфере работа привлекает их больше всего. В основном опрошенным хотелось бы заниматься своим делом – 16%, работать в сфере искусства и развлечений – 9%, ИТ – 15%, медицине – 13%. Также респондентов интересует работа в промышленности – 8%, финансовой сфере – 6%, госслужбе – 4%, образовании – 2%. Но при этом никто из респондентов не указал, что хочет развиваться в блогосфере и даже не рассматривает ведение блога как перспективную работу. По сферам трудоустройства молодые мужчины большее предпочтение отдают ИТ и промышленности. При этом девушки чаще парней хотели бы заниматься своим бизнесом.

Из результатов опроса следует, что 42% молодых людей после окончания учебы рассчитывает получать от 50 до 70 тысяч рублей, 38% – менее 40 тысяч рублей, а 14% согласны на любой заработок, им не важен уровень дохода.

При выборе работы молодым специалистам важен высокий доход – 40%, работа по специальности – 25% и карьерные перспективы – 24%. Кроме того, молодых мужчин в критериях выбора в большей степени интересуют карьера и трудоустройство по профессии, в то время, как девушки считают, что приоритетнее размер заработка.

На вопрос, довольны ли вы выбором профессии, 81% молодых людей не жалеют о выбранной специальности, 12% ответили, что разочаровались, 7% затруднились ответить.