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Конкретная ступень высшего образования важна лишь для 1,1% вакансий

27 июня 2022 12:27
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Конкретная ступень высшего образования важна лишь для 1,1% вакансий

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, изменились требования работодателей Приволжского федерального округа к уровню высшего образования соискателей за последние три года.

Доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования как такового, за три года в Поволжье снизилась на 2 п.п.: с 12% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 10% в середине 2022 года. Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), вырос – в сфере «Безопасность» (+12 п.п.; с 16% до 29%).

Наиболее часто вакансии с требованием высшего образования сегодня по-прежнему можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%). В региональном разрезе наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко: в начале 2019 года – лишь 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня – 1,1%. Причем наименее востребованным у работодателей является бакалавриат – на него сегодня приходится 0,3% вакансий, тогда как на магистратуру – 0,6%, на специалитет – по 0,5% (важно, что в одной вакансии могут упоминаться несколько ступеней высшего образования).

Конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием, как правило, речь идет о специалитете (6,5%), а в юридических – о магистратуре (2,3%).

Теги: Опрос

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