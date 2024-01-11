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Инвестор направит 1,5 млрд рублей на проектирование и подготовку территории для кампуса в Самаре

11 января 2024 12:41
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Инвестор направит 1,5 миллиарда рублей на проектирование и подготовку территории для кампуса в Самаре

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ выделит бридж-кредит на проектирование и подготовку строительства международного межвузовского кампуса в Самаре. Решение о выделении 1,5 млрд рублей принял кредитный комитет ВЭБ.РФ в конце декабря.

Напомним, проект межвузовского кампуса в Самаре получил поддержку Президента России Владимира Путина и был отобран на софинансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

«Использование инструментов ГЧП - один из эффективных способов решения приоритетных государственных задач в социальной сфере. Самарская область – один из регионов-лидеров по применению механизмов ГЧП, а экспертиза и компетенции ВЭБ.РФ позволяют структурировать такие проекты, привлекая в них инвесторов и банки-партнёры. Будем готовы масштабировать полученный опыт при реализации аналогичных проектов в городах – участниках программы – отметил заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Студенческий кампус создается в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроКампус №1» (входит в группу компаний «ПроШкола», ВЭБ.РФ). Стоимость создания кампуса — 39,9 млрд рублей, из них 11,4 млрд рублей – средства капитального гранта, 24,1 млрд рублей – средства, которые привлекает концессионер, 4,4 млрд рублей – возмещаемый НДС на инвестиционной стадии.

Архитектурно-градостроительную концепцию проекта по заказу ГК «ПроШкола» разработало архитектурное бюро «Студия 44» и поддержали участники секции градсовета при Губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал Глава региона Дмитрий Азаров.

«На территории кампуса будут созданы не только учебно-образовательные корпуса, но и предусмотрено общественное пространство, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны и многое другое, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Кампус, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных специалистов, готовых создавать опережающие технологии в самых передовых отраслях».

На стадии строительства и оснащения объекта рассматривается возможность финансирования проекта в рамках синдиката с участием банков-партнеров. ВЭБ.РФ планирует выступить организатором синдиката банков и рассмотреть возможность применения Фабрики проектного финансирования. Эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитаны на 20 лет.

Как отметила исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей организации ООО «ПроКампус №1» – ООО «ПроШкола» Алиса Денисова, кампус станет не просто центром студенческой жизни, но и драйвером развития Самары, учебную зону от жилой отделит парк с системой пешеходных маршрутов, он будет доступен для горожан.

Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов, он объединит в одном пространстве учебные помещения и современные лаборатории в области двигателестроения, беспилотных технологий, передовых медицинских технологий и даже производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов. Общая площадь кампуса составляет не менее 143 тыс. квадратных метров, кампус рассчитан для проживания не менее 5 000 студентов.

Теги: Акценты

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