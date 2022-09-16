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Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро

16 сентября 2022 14:35
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Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.

В пятницу, 16 сентября, Самарская губернская дума одобрила законопроект, который поможет социально незащищенным людям, попавшим под переселение из-за строительства станции метро «Театральная».

Такое поручение еще 7 сентября дал фракции «Единая Россия» секретарь реготделения партии , губернатор Дмитрий Азаров. В короткие сроки удалось разработать необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят самарцам приобрести жилье.

«С одной стороны, мы решаем важную инфраструктурную задачу, а с другой – должны улучшить жилищные условия людей, которые сейчас проживают в старых и аварийных домах», – подчеркнул Губернатор. 

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова рассказала, что согласно действующему законодательству, когда принимается решение об освобождении жилых помещений для государственных нужд, людям компенсируется только стоимость тех квадратных метров, которые они имели в собственности. Другими словами, люди, которые занимают маленькие комнаты или имеют небольшие доли в квартирах, получили бы такие выплаты, на которые они не смогли бы приобрести жилье.

Законопроект, разработанный по поручению Дмитрия Азарова, позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату. «Можно было бы действовать жестко в рамках существующих федеральных норм через изъятие, но мы ставим себе задачу улучшить жилищные условия, приняв региональное решение в интересах людей», – заявил Дмитрий Азаров.

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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