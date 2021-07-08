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Экосистему «Жигулёвской долины» представили студентам МГУ

8 июля 2021 12:57
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Экосистему «Жигулёвской долины» представили студентам МГУ

7 июля технопарк «Жигулевская долина» посетили студенты II-го курса кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Визит состоялся в рамках учебно-ознакомительной практики ребят, которая для них проходит с 3 по 8 июля в Самарской области. 

В ходе практики студенты знакомятся с хозяйственным комплексом, посещают предприятия отраслей специализации региона и России, изучают современное функционирование и перспективы развития региона, а также участвуют во встречах с представителями исполнительной власти. В «Жигулевской долине» учащиеся МГУ ознакомились с инновационной структурой региона.

Заместитель директора ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Игорь Смирнов провел ребятам презентацию возможностей экосистемы технопарка и рассказал о «выращивании» стартапов в «Жигулевской долине». По итогам презентации у студентов возникло немало вопросов, связанных с работой технопарков, ОЭЗ и индустриальных парков.

- Сейчас время играет на пользу инноваторам, крупные игроки рынка перестраивают свой бизнес в сторону инновационного развития. Такое обновление стандартов помогает создавать проекты, которые не уходят в стол, а начинают реально работать и расти. Именно для этого здесь, в индустриальном сердце Самарской области функционируют все элементы для активного развития – начиная от нашего технопарка, где проект проходит стадии зарождения и становления до Особой экономической зоны и индустриальных парков на территории ТОСЭР Тольятти, куда стартап может прыгнуть, став компанией или производством с многомиллиардной выручкой, - отметил Игорь Смирнов, отвечая на вопрос о симбиозе технологических элементов, сосредоточенных в Тольятти.

Индустриальный парк АО "АВТОВАЗа" представила Елена Каткова, заместитель директора по техническим вопросам, отметив основные преимущества размещения компаний на территории парка. 

Затем специалист центра по управлению и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО» Илья Муштаков провел для гостей увлекательную экскурсию по технопарку. Группа из более 30 участников посетила выставочный зал, где представлены лучшие разработки резидентов технопарка по основным направлениям деятельности «Жигулевской долины»: "Информационные и телекоммуникационные технологии", "Энергоэффективность и энергосбережение", "Космические технологии и транспорт", "Химия, разработка новых материалов" и "Биотехнологии и медицина".

Затем ребятам представили овальный и большой конференц-зал крупнейшего в регионе Конгресс-центра, где каждый из 15 залов имеет космическое название - Меркурий, Протей, Луна, Венера, Нептун и тд. 

Также студенты МГУ посетили один из самых прогрессивных образовательных центров Самарской области – детский технопарк «Кванториум-63», где ребятам рассказали об основных направлениях работы и показали действующие лаборатории и аудитории Квантумов: Автоквантум, Наноквантум, IT-квантум, Робоквантум, Промдизайн. Каждый год здесь 1000 тольяттинских школьников 5-11 классов проходят обучение инновационным профессиям совершенно бесплатно. 

Экскурсии для учащихся вузов России уже стали доброй традицией технопарка. По вопросам организации посещения экосистемы «Жигулевской долины» можно обращаться по единому номеру: 8(8482) 93-00-03 доб. 438

 

Теги: жигулевская долина МГУ студенты технопарк

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