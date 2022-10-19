Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области

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Во вторник, 18 октября, после личной встречи с Президентом России​ Владимиром Путиным Губернатор Дмитрий Азаров​ в режиме видеоконференции провел заседание Правительства Самарской области. Глава региона рассказал кабмину об итогах встречи и поручениях Главы государства по отдельным, значимым для региона проектам развития.

Руководитель области отметил, что в предшествующий встрече период был направлен целый ряд обращений в адрес Владимира Путина по важнейшим проектам развития региона.​ «Крайне важно, что на все наши обращения получена резолюция Президента, поддержка Президента,​ – заявил Дмитрий Азаров и отметил важность и значимость своевременной и кропотливой отработки поручений Правительством региона по всем вопросам. –​ Нам крайне важно, чтобы наши обращения были самым внимательным образом отработаны нашими министерствами вместе с коллегами из федерального Правительства».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что получена поддержка Главы государства по дополнительным решениям, которые касаются строительства дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках международного транспортного коридора, ведущего в Западный Китай.​ «Мы обратились за дополнительными решениями и предварительная поддержка Президента есть. Очень важно организовать работу во взаимодействии с Правительством Российской Федерации по реализации нашей просьбы»,​ – подчеркнул Глава региона.

Напомним, проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу реализуется под патронатом Президента страны Владимира Путина. В 2018 году на личной встрече с Главой государства, который находился с рабочим визитом в регионе, Губернатору Дмитрию Азарову удалось доказать необходимость прохождения международной трассы через Самарскую область и заручиться поддержкой Президента. Маршрут был скорректирован, хотя это потребовано внесения изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

Дорогу «Обход Тольятти» и мост через Волгу должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей.

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что получена прямая поддержка Президента России по вопросу строительства на территории Самарской области международного университетского кампуса.​ «Наша заявка получила высокую оценку по признанию межведомственной комиссии – она лучшая из всех заявок, которые поступили на конкурс. Есть, подчеркну, и прямая поддержка Президента, которая содержится в его резолюции,​ – заявил Губернатор. –​ Поэтому крайне важно, чтобы здесь председатель Правительства региона​ Виктор Владиславович Кудряшов, его заместитель​ Александр Борисович Фетисов, министерства экономического развития, науки и образования, которые организовали предварительную подготовительную работу, а также министерство строительства, как непосредственный участник этого процесса, в четком взаимодействии с нашими коллегами из федерального Правительства довели эти намерения до конкретных решений на уровне федерального Правительства».

Еще один вопрос, который получил оценку и предварительную поддержку Главы государства, коснулся комплексной поддержки Автограда.​ «Тольятти не первый год является городом президентского внимания,​ – подчеркнул Дмитрий Азаров. –​ Все мы прекрасно знаем, если бы не поддержка Президента на протяжении многих лет – и 15 лет назад, и в более поздний период, – я думаю, что совсем тяжело бы пришлось Тольятти. Вопрос производства автомобилей на АВТОВАЗе я думаю был бы лет десять как закрыт. Именно благодаря прямой поддержке Президента страны сегодня развивается АВТОВАЗ, строит масштабные планы и на второе полугодие текущего года, еще более масштабные планы на следующий год, развивается городской округ Тольятти».

Дмитрий Азаров обратил внимание Владимира Путина, в первую очередь на то, что уже было сделано при поддержке Президента.​ «Обратился и за дополнительными мерами поддержки. Касается это пролонгации режимов Особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития. Мы предложили рассмотреть предоставление дополнительных преференций и режимов для городского округа Тольятти. Мы предложили к реализации новые масштабные инфраструктурные объекты, и еще целый ряд дополнительных решений, которые позволили бы крупнейшему моногороду страны – Тольятти – развиваться опережающими темпами»,​ – отметил Губернатор. Он добавил, что в настоящее время Правительством региона уже ведется предварительная отработка обозначенных вопросов на федеральном уровне.​ «Предварительная работа уже организована с Министерством экономического развития Российской Федерации. Крайне важно, чтобы мы с коллегами довели до конкретных результатов те предложения, которые мы выдвинули и которые предварительно поддержаны Президентом. Поручения Президентом Правительству по данному блоку вопросов также даны»,​ – подчеркнул руководитель области.

Положительное решение получило обращение Губернатора по одному из ключевых вопросов, которые касается десятков тысяч жителей Самарской области – обеспечение качественной питьевой водой людей, проживающих в южных районах региона.​ «Объем капиталовложений, который необходим для решения этих вопросов, велик. Мы приступили к модернизации Красноармейского группового водовода, выполняем уже большой объем работ в текущем году, продолжим и в следующем. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Мы сформировали предложения, которые я представил Владимиру Владимировичу по развитию и модернизации, строительству этого водовода»,​ – рассказал Глава региона. По предварительной оценке, протяженность нового водовода, который предстоит построить, составляет около 200 километров. Ввод этого объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей южных районов Самарской области – около 40-50 тысяч человек.

«Мы получили предварительную поддержку о включении этого проекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Но для того, чтобы это случилось, нам нужно потрудиться как следует. Необходимо подтвердить запасы воды, еще раз проверить и утвердить проектную документацию. Эта работа вся должна быть выполнена в короткие сроки, чтобы мы стали участниками федеральной адресной инвестиционной программы»,​ – поручил Губернатор региональному кабмину.

Без внимания не остался вопрос, с которым жители Тольятти неоднократно обращались и к Губернатору, и к Президенту страны, по возвращению Хоккейного клуба «Лада» в Континентальную хоккейную лигу.​ «Есть поручение Президента и минспорту Самарской области нужно внимательно его отработать. Самое главное самим сделать все для того, чтобы и спортивная арена, и клуб были к этому готовы,​ – обратился Дмитрий Азаров. –​ Задача, может быть, не самая важная в сравнении с предыдущими поручениями, но еще раз подчеркну: эта тема неоднократно поднимается жителями городского округа Тольятти. Они обращаются ко мне, они обращались к Президенту страны. И Президент, несмотря на загруженность проблемами, конечно, и российского, и мирового масштабов, нашел время и дал поручение и по этой теме, что еще раз подчеркивает очень внимательное отношение Президента ко всем обращениям людей. Это хороший пример для всех нас».

В завершении заседания Дмитрий Азаров еще раз обратил внимание министров на необходимость качественной отработки по всем обращениям и поручениям Президента страны с Правительством Российской Федерации, обеспечить их реализацию.