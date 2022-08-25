Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»

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25 августа, в четверг, Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти принял участие в конференции работников АВТОВАЗа, посвященной итогам выполнения обязательств коллективного договора в первом полугодии 2022 года. Во время встречи, участниками которой стали руководство, члены профсоюза и трудового коллектива предприятия, обсудили наиболее значимые вопросы и результаты совместной работы.

«Год и полугодие были непростыми, но хочу отметить, что благодаря тем максимальным усилиям, которые предприняло руководство АВТОВАЗа, а в части вопросов и нам удалось подставить плечо, совместно смогли добиться крайне важных для коллектива решений. Сегодня есть чем отчитаться и есть возможность честно смотреть людям в глаза - и мне, и руководству предприятия, - обратился к участникам конференции Дмитрий Азаров. - Мы с вами вместе на протяжении многих лет желали, чтобы АВТОВАЗ стал вновь российским. И это случилось. Конечно, сейчас, в этих условиях несправедливых беспрецедентных по своему масштабу санкций в отношении нашей страны, родного АВТОВАЗа, эта сплоченность, желание сделать дело несмотря ни на что, позволяет достигать результатов. И первые результаты, конечно, есть».

Губернатор отметил, что для него участие в традиционной встрече работников и руководства автогиганта, одной из крупнейших производственных площадок страны, очень важно. Крупнейший трудовой коллектив региона находится в зоне особого внимания Главы региона. На производстве автомобилей в Самарской области завязаны сотни тысяч тружеников: среди них не только работники автогиганта, но и люди, занятые на производстве автокомпонентов.

«И особенно важно, что в этот непростой час для предприятия, для всей страны коллектив по-настоящему сплотился», - подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил Максима Соколова за постоянное взаимодействие, честную информацию, которая позволяет действовать сообща и принимать необходимые решения.

«Конечно, санкции отразились на загрузке производственных линий, выпуске продукции. Это не какие-то доли, это десятки процентов. Всем пришлось непросто в этот период. Тем не менее, решения, которые были приняты, существенно повысили устойчивость АВТОВАЗа и вселили уверенность в том, что с этим периодом мы обязательно справимся. Работа по локализации будет усилена, и темпы ее будут, безусловно, нарастать», - выразил уверенность Губернатор.

Сегодня, как и в прежние непростые для завода периоды, АВТОВАЗ находится под личным вниманием Президента страны Владимира Путина. На совещании по вопросу развития автомобильной промышленности, которое Глава государства провел в рамках Петербургского международного экономического форума в июне текущего года, он обозначил целый ряд задач, которые позволят предприятию выйти на траекторию уверенного развития, дал конкретные поручения, в первую очередь направленные на поддержку крупнейшего трудового коллектива.

Принятые меры позволили переломить ситуацию, снизить периоды простоя на предприятии и спланировать более интенсивную работу на вторую половину текущего года.

Важнейшей мерой стало возвращение предприятия в государственную собственность. Еще одним шагом стало решение министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова возглавить совет директоров предприятия.

«Такая консолидация, которая сегодня есть в коллективе, вокруг предприятия, внимание Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительства, Министра промышленности Дениса Валентиновича Мантурова, который счёл для себя необходимым возглавить совет директоров лично, вселяет уверенность в том, что мы будем становиться сильнее, и АВТОВАЗ будет гордиться, как гордился в предыдущие годы, своей мощью, шагать уверенной поступью на отечественном и мировом рынках», - заявил Губернатор.

Важнейшие задачи сегодня для автогиганта и Правительства региона - общими усилиями не только сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места на АВТОВАЗе, но и увеличить дальнейшее производство, продолжить работу по разработке модельного ряда и внедрения массового производства.

«Это новый этап в жизни компании, новая реальность в жизни всего отечественного автопрома», - сказал Дмитрий Азаров, выразив уверенность, что инженерам компании и сотрудникам научно-технического центра все эти задачи удастся решить.

В условиях санкционных вызовов продолжается предметная работа по замещению импортируемых автокомпонентов, углублению локализации и сотрудничества с отечественными партнерами и с партнерами из дружественных стран. Развивается техническая, научная и производственная кооперация.

Чтобы сохранить занятость персонала, не допустить резкого снижения доходов в коллективе, в период простоя при поддержке Правительства Российской Федерации и Минтруда России было организовано временное трудоустройство сотрудников автозавода.

Важным результатом работы стало сохранение доходов сотрудников предприятия на уровне прошлого года.

«Не смотря на все колоссальные сложности, предприятию удалось сохранить уровень доходов за первое полугодие. То, что это удалось сделать совместными усилиями, это настоящая победа», - подчеркнул Губернатор.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что количество рабочих мест не то что не сократится, но и уже в ближайшее время на предприятии начнется прием новых сотрудников.

«Был вопрос о сокращении штата. Хочу всех заверить: напротив, потребуется дополнительный призыв работников в нашу команду. И этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек. Нам придется увеличить масштаб нашей команды, чтобы выполнять не менее масштабные задачи», - сообщил Максим Соколов, отметив также, что управленческая команда автогиганта не только выполняет все условия коллективного договора, но и заботясь о развитии команды, планирует совершенствовать материально-техническую базу, в том числе санатории, базы отдыха для сотрудников.

Еще одну важную новость сообщил в ходе конференции вице-президент по персоналу и социальной политике, сопредседатель согласительной комиссии АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко: с 29 августа ряд производственных линий переходят на шестидневный режим работы.

«29 июля вышел приказ, в соответствии с которым с 15 августа автомобили «Лада Гранта» и «Лада Нива» будут выпускаться в пятидневном режиме. А с 29 августа по 27 ноября автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным. При этом неполная рабочая неделя отменяется для всех работников нашего предприятия», - сказал Дмитрий Михаленко, выразив благодарность Губернатору, региональным и федеральным органам власти за принятые меры по стабилизации работы АВТОВАЗа.

По словам Дмитрия Михайленко, дальнейшая стратегия развития завода направлена на технологическое развитие, поиск новых поставщиков и развитие комплектаций.

«Уверен, что слаженная работа всего нашего коллектива при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, нашего председателя совета директоров, вице-премьера Правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Валентиновича Мантурова, во взаимодействии с профсоюзом, позволит преодолеть все имеющиеся риски и обеспечить стабильное будущее для всего нашего коллектива», - сказал Вице-президент АВТОВАЗа.

Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Азаров отметил вклад каждого в отфиксированные сегодня результаты и подчеркнул, что для будущих результатов сейчас необходимо закрепить успех, обеспечить производственную программу на второе полугодие в полной мере в соответствии с намеченными планами.

Глава региона поблагодарил руководителя АВТОВАЗа за то, что он во время беспрецедентных сложностей взял на себя ответственность за славный и огромный коллектив.

«То, что из сложившейся ситуации мы вышли с честью, объединив усилия, это точно дорогого стоит. Это точно залог будущих побед. И хочу подчеркнуть роль профсоюза на этом этапе: в сохранении социальных гарантий, сохранении доходов коллектива и в то же время стабильности в коллективе, в желании, преволевая сложности, развиваться. Всем вам за это огромное спасибо», - заключил Губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО