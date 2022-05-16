Дмитрий Азаров поручил активнее предлагать бизнесу и населению дополнительные антисанкционные меры поддержки

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В понедельник, 16 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств, надзорных ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных объединений.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали меры поддержки экономики, принятые на региональном и федеральном уровне, ситуация на системообразующих промышленных предприятиях Самарской области, доступность товаров первой необходимости и лекарственных препаратов и реализация мероприятий по поддержке занятости.

Предприятия и организации Самарской области – представители как крупного бизнеса, так малого и среднего предпринимательства – продолжают активно использовать финансовые меры поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. О том, насколько эти меры являются востребованными, свидетельствуют цифры, которые озвучил в своем докладе министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Так, на получение льготных кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства региона на данный момент подано более 4000 заявок на общую суму почти 70 млрд рублей, из них одобрены 1064 заявки на сумму 45 млрд рублей.

При этом на получение льготных кредитов организациями региона, входящими в перечень системообразующих организаций российской экономики, поданы 22 заявки на общую сумму более 26,5 млрд рублей, из них 14 заявок на сумму почти 20 млрд рублей было одобрено.

Кроме того, с начала 2022 года Гарантийным Фондом Самарской области было заключено 8 договоров поручительства на сумму 33,5 млн. рублей, что позволило привлечь предпринимателям кредиты на сумму 255 млн. рублей.

В Самарской области продолжается реализация регионального Плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития в условиях внешнего санкционного давления. Дмитрий Богданов проинформировал о дополнительных мерах поддержки экономики, в том числе о том, что в регионе был создан центр импортозамещения, внесены изменения в налоговые требования в целях поддержки развития территорий опережающего социально-экономического развития и других.

«Шесть пакетов антисанкционных мер поддержки экономики было принято», - напомнил Дмитрий Азаров, поручив к следующему заседанию штаба профильным министерствам подготовить полную информацию о том, какая помощь была оказана предприятиям региона.

О ситуации на системообразующих предприятиях Самарской области в сфере промышленного производства доложил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Олег Волков. Он сообщил, что на «АВТОВАЗе» с 16 по 20 мая объявлен простой в связи с отсутствием комплектующих. В конце апреля у «АВТОВАЗа» возникли проблемы с поставками блоков ABS от нового поставщика - китайской компании «ТРИНОВА». Поставки осуществляться не могут, так как одно из производств субкомпонентов находится в Шанхае, в котором сейчас объявлен жесткий локдаун из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции.

Отдельно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона доложил о ситуации на предприятии «Самаравтожгут». По поручению губернатора на предприятии реализуется план мероприятий по стабилизации ситуации. Как сообщил Олег Волков, был получен положительный ответ от Самарской кабельной компании о возможности заключения договора поставки автомобильных проводов. Заключение данного договора позволит увеличить надежность поставок и сократить издержки на логистику, а также замкнуть производственный цикл в рамках нашего региона.

Завершен отбор для предоставления субсидии в целях возмещения затрат на выплату заработной платы сотрудникам. Выплата будет осуществлена до конца мая. Кроме того, сейчас предприятие завершает оформление заявки на получение льготного займа в размере 20 млн. руб.

Также завершена опережающая закупка на склад АО «АВТОВАЗ» автожгутов, а благодаря поддержке министерства между «Самараавтожгутом» и «Камазом» был заключен договор до 2025 года на поставку автожгутов с июня на сумму 40 млн. рублей в год.

«По остальным отраслям промышленности - химическая отрасль, ОПК, тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковая отрасль, металлургия, фармацевтика и другим – ситуация остается стабильной. Проблем с поставками сырья и сбытом готовой продукции нет. Производственные планы выполняются», - подчеркнул Олег Волков.

Губернатор задал вопрос о ряде компаний, которые обращались за поддержкой. В частности, на одной из встреч к Главе региона обратилось руководство компании по производству компрессоров «Август».

«Мы договаривались, что сопроводим эту работу, окажем содействие в подготовке необходимых документов в рамках инвестиционного проекта по производству компрессоров», - сказал глава региона, напомнив, что уже в июне компания планировала начать изготавливать опытные образцы продукции.

Исполняющий обязанности главы ведомства проинформировал, что были подготовлены документы на получение субсидии, поддержка оказывается. Дмитрий Азаров поручил держать этот вопрос на постоянном контроле.

Торгово – промышленная палата с самого начала введения санкций мониторит ситуацию в бизнесе и оказывает содействие предпринимателям, которые столкнулись с негативными последствиями. Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев подчеркнул, что работа в режиме повышенной интенсивности ведется, прежде всего, по направлениям урегулирования форс-мажорных ситуаций и оформления экспортных документов.

«В этот период все предприниматели должны чувствовать нашу заботу, уважение и внимание. Вместе с министерством, с коллегами на муниципальном уровне самым внимательным образом нужно рассмотреть все вопросы, которые есть у бизнеса», - подчеркнул губернатор.

О ситуации на рынке труда и реализации мероприятий по поддержке занятости на территории Самарской области доложила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина. Она сообщила, что уровень регистрируемой безработицы с конца января текущего года сохраняется на прежнем уровне - 0,7%. Количество открытых вакансий в регионе составляет 42 681 единицу.

С апреля была начата реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Напомним, Самарской области на поддержку занятости было выделено 711,4 млн. руб.

«В апреле фактическая численность участников мероприятия по организации временной занятости уже составила 3,5 тыс. работников 25 организаций. В мае запланировано временное трудоустройство 26 753 человек из 35 региональных предприятий, к временным работам уже приступили работники ряда предприятий. Большая часть участников – 84% – приходится на АО «АВТОВАЗ», еще 5% – на предприятия, производящие автокомпоненты», - сообщила Ирина Никишина.

По информации министра труда, на организацию общественных работ подали 148 предприятий для 3 тысяч человек. В организацию общественных работ активно включились все муниципалитеты региона, которые проводят работы по уборке, озеленению территорий городских округов и муниципальных районов.

В рамках организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключено 21 соглашение на обучение 2 704 работников. На данный момент к обучению уже приступили 108 работников «АВТОВАЗа».

Ситуация на потребительском рынке Самарской области стабилизировалась. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Олег Волков. Продажи сахара и гречки по сравнению с предыдущей неделей упали еще на 18%, ажиотажного спроса нет, и нет дефицита. Товарные запасы в торговых сетях соответствуют уровню спроса в нормальных условиях.

«Распределительные центры всех федеральных торговых сетей работают в штатном режиме. Поступающая от поставщиков продукция в плановом режиме отгружается в магазины», - заверил Олег Волков.

Также исполняющий обязанности главы министерства промышленности и торговли сообщил, что в регионе продолжается работа по заключению соглашений о фиксации наценок на социально значимые товары с торговыми сетями муниципального уровня. На сегодняшний день подписано уже 22 таких соглашения.

Кроме того, региональным минпромторгом совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области был разработан План мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары на потребительском рынке Самарской области на 2022 год, предусматривающий развитие ярмарочной и нестационарной торговли, производства сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области, на территории Самарской области.

Цены на лекарственные препараты также остаются стабильными. Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил об отсутствии ажиотажного спроса на лекарственные препараты. Также отметил глава ведомства и снижение количества обращений граждан по вопросу цен и наличия в розничной продаже.

«Тема крайне важная, крайне чувствительная. Реакция должна быть быстрая и жесткая, если это необходимо», - подчеркнул губернатор.

В заключение заседания штаба губернатор поблагодарил земляков, которые откликнулись на чужую беду и помогли вынужденным переселенцам и жителям Донбасса. Губернатор отметил, что на территорию ДНР и ЛНР из Самарской области уже отправлены сотни тонн гуманитарной помощи. Кроме того, жители региона помогают прибывшим вынужденным переселенцам.

«Спасибо нашим землякам. Мы даже не обо всей помощи, которая отправляется, знаем, потому что помощь оказывают отдельные предприниматели, трудовые коллективы, и делают это искренне на постоянной основе. Спасибо за такое братское отношение к братскому народу», - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что отношения между Самарской областью и Донбассом укрепляются каждый день. Сегодня регион выходит на новый этап - в ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с территорией ДНР. Чтобы помощь была более точной и эффективной, регион выбрал для оказания поддержки конкретный населенный пункт.

«Предварительно мы совместно с нашими товарищами определили город Снежное Донецкой народной республики, который находится на востоке ДНР. Туда уже выехала делегация наших коллег - представителей региональной и муниципальной власти», - сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас представители Самарской области вместе с властями города Снежное определяют, какая конкретная помощь необходима жителям населенного пункта. Глава региона акцентировал внимание на том, что все силы по договорённостям будут концентрированы. Впереди много работы: восстановление экономики и систем жизнеобеспечения, подготовка к учебному году, оказание медицинской поддержки. Представители Самарской области также приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы, в частности, 9 Мая поздравили от Самарской области ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: правительство СО