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Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области

13 октября 2023 12:43
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Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области

 

В четверг, 12 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Форвард Энерго» Вячеславом Кожевниковым. Во встрече также приняли участие члены регионального правительства, представители сетевых организаций. Стороны обсудили реализацию проекта строительства ветровой электростанции на территории региона.  

Напомним, строительство ветровой электростанции мощностью 253 мегаватта было начато в Самарской области на территории Красноармейского района, однако было приостановлено в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков. Как сообщил Вячеслав Кожевников, сейчас проект возвращается в активную фазу, кроме того, есть и новые проекты, которые компания планирует реализовать в 63-м регионе.

«Благодарю вас, что вы продолжаете поддерживать проект, который был задуман в определенный период, несмотря на все сложности. Мы со своей стороны готовы содействовать в его реализации», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель ПАО «Форвард Энерго» проинформировал губернатора об изменениях, произошедших в компании после ухода иностранных акционеров.  Часть акций ПАО «Фортум», принадлежащая финскому акционеру, перешла в управление Росимущества. В конце августа произошла смена наименования компании на ПАО «Форвард Энерго». «Здесь, в общем-то, особо ничего не меняется, в наших взаимоотношениях с регионом точно, - отметил Вячеслав Кожевников. - На сегодняшний день компания - это 5,9 гигаватт электрической мощности, 7,6 гигаватт тепловой мощности, численность компании - 2143 человека. Что особо интересно - мы располагаем источниками возобновляемой энергии в объеме 1,3 гигаватта. Это больше чем у любой другой организации на территории Российской Федерации, поэтому здесь мы флагман и продолжаем работу в этом направлении».

При обсуждении хода работы над проектом ветровой электростанции в Красноармейском районе Вячеслав Кожевников сообщил, что с уходом иностранного инвестора с территории России «Форвард Энерго» была вынуждена переориентироваться на других партнеров. В частности, для сотрудничества рассматриваются компании из дружественных стран. С рядом из них уже есть предварительные договоренности. «Мы понимаем: кто в горизонте нашего внимания – со всеми из них мы можем реализовать все нами задуманное», - отметил генеральный директор ПАО.

Также он сообщил главе региона о ряде иных проектов, которые компания рассматривает для реализации на территории Самарской области. В частности, в 2027-2029 годах предполагается строительство еще одной ветровой станции, более мощной - порядка 300 мегаватт. Для этого проекта пока рассматриваются несколько площадок в южных районах области, с учетом наличия устойчивого ветра. «Инвестиции по проекту мы оцениваем в размере 33 млрд рублей», - сообщил Вячеслав Кожевников, подчеркнув, что каждый такой проект - это, кроме всего прочего, дополнительные налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места.

На встрече предметно обсуждались условия, необходимые для успешного осуществления проекта. 

«Я благодарю вас за обстоятельное предоставление информации. Хочу вас заверить: вы приехали в правильный регион. Вне всякого сомнения, нас интересует реализация проекта на территории Самарской области, постараемся создать наилучшие условия», - подтвердил заинтересованность области в инвестпроекте Дмитрий Азаров.

Автор фото: Светлана Осьмачкина. 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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