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Дмитрий Азаров обозначил пути решения проблем уникального для региона предприятия «Самараавтожгут»

19 апреля 2022 14:25
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Ранее предприятие находилось под угрозой закрытия. 

На заседании штаба по устойчивости экономики, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров было заявлено о включении в список системообразующих предприятий региона «Самараавтожгут». Ранее предприятие находилось под угрозой закрытия. 

По поручению руководителя области Правительством региона был разработан антикризисный план по стабилизации ситуации на «Самараавтожгут», в котором трудятся люди с ограничениями по здоровью.

«План активно реализуется, на текущей неделе будет завершен финансовый аудит», – проинформировал Губернатора председатель областного Правительства Виктор Кудряшов.

Ситуация на предприятии находится под контролем Дмитрия Азарова. Благодаря личному вмешательству Губернатора в работу по сохранению и стабилизации деятельности предприятия уже в ближайшее время «Самаарвтожгут» сможет пополнить свои оборотные средства с помощью займа в региональном Фонде развития промышленности. Будут предоставлены гранты на компенсацию процентных ставок по кредитам. «Кроме того, организованы крупные поставки автожгутов на АВТОВАЗ, что позволяет предприятию погасить значительную часть кредиторской задолженности перед контрагентами», – добавил глава регионального кабмина.

«Необходимо сопровождать предприятие постоянно с учетом его особого социального статуса, помогать находить новых заказчиков», – поставил задачу Дмитрий Азаров Правительству области.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Дмитрий Азаров

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