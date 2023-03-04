Дмитрий Азаров: новая жизнь Тольяттиазота важна для развития Тольятти и Самарской области

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В ходе двусторонней встречи зампредседателя Правительства РФ - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили в том числе вопросы поддержки предприятий химического комплекса, которые работают в Тольятти, в частности – Тольяттиазота.

Правительством РФ подписан план строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в Темрюкском районе Краснодарского края.

Он необходим для обеспечения бесперебойности экспортных поставок химической продукции Тольяттиазота.

Первую очередь, рассчитанную на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, введут в эксплуатацию в декабре 2023 года. За два следующих года будет построена вторая очередь, что в совокупности увеличит грузооборот объекта до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

- Спасибо за те решения, которые были приняты, по поддержке предприятий химического комплекса, в первую очередь ТОАЗа. Очень многое зависит сегодня от решения важнейшего инфраструктурного проекта, и очень надеюсь, что совместными усилиями, благодаря поручениям Президента, проект будет реализован, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это важно для коллектива ТОАЗа и всего Тольятти, потому что предприятие интегрировано в городскую экономику и социальные проекты. Рассчитываем, что новая жизнь завода станет подспорьем для развития всего городского сообщества и региона в целом, не забывая о том, что это важнейшая задача для всей страны».