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Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Самарской области

11 марта 2023 16:31
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Александр Гаврилов подчеркнул, что энергетики проводят масштабную работу по совершенствованию энергокомплекса Самарской области. 

Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Самарской области

В пятницу, 10 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым, который был назначен на эту должность в феврале текущего года. Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества, направленные на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и развитие электросетевой инфраструктуры региона.

Участие во встрече также принял председатель совета ректоров Самарской области, председатель губернской думы Геннадий Котельников, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов.

Напомним, компания «Россети Волга» осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическое присоединение к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации: Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика. Производственный потенциал включает в себя 1702 подстанции 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28520 МВА, 50428 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, более 235 тыс. км линий электропередачи 0,4-220 кВ.

Александр Гаврилов подчеркнул, что энергетики проводят масштабную работу по совершенствованию энергокомплекса Самарской области. «В компании реализуется комплекс мероприятий как по повышению надежности энергоснабжения, так и по модернизации энергообъектов. При поддержке региональных властей деятельность энергетиков будет максимально эффективной. Уверен, что традиции конструктивного партнерства будут не только сохранены, но и приумножены. У Самарской области колоссальные перспективы развития. Мы должны вместе создавать новые возможности», – сказал Генеральный директор ПАО «Россети Волга».

«Благодарю за такую оценку, – ответил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителю компании. – Сотрудники филиала, который расположен в Самарской области, показывают высокую эффективность, доказывая, что регион богат талантливыми, профессиональными людьми. И наше взаимодействие действительно строится очень конструктивно. Даже по сложнейшим проблемам находим решения».

В рамках инвестиционной деятельности в 2023 году самарский филиал «Россети Волга» планирует вложить в развитие электросетевого хозяйства Самарской области порядка 2 млрд рублей. Волжские энергетики введут 15 МВА электрической мощности и 337 км ЛЭП. Вместе с тем, участники встречи договорились о том, что в последующие годы компания будет планировать на цели развитие электросетевого хозяйства Самарской области еще больший объем средств, который позволит вести работу опережающими темпами.

Кроме того, электросетевая компания участвует в реализации крупного инфраструктурного проекта – строительстве Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. В ходе визита в Самару Александр Гаврилов ознакомился с уже проделанной работой энергетиков на объекте в части осуществления техприсоединения строительной инфраструктуры и обеспечения переноса опор воздушной линии электропередачи.

«Это очень серьезный проект государственного масштаба, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Волга». – Каждый проект мы должны оценивать с точки зрения пользы для государства. Тем более, что у нас опыт строительства подобных объектов есть. Энергетика всегда должна быть впереди, потому что от нас зависит многое. Любой план развития, который вы намечаете, направляйте нам, мы будем в опережающем темпе прорабатывать».

Глава региона привлек внимание руководителя электросетевой компании к еще одному очень важному для региона проекту, где необходимо создать дополнительную инженерную инфраструктуру. Речь шла о расширении площадки Особой экономической зоны «Тольятти», где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе по созданию новых производств и рабочих мест.

«Мы будем продолжать расширять возможности нашей Особой экономической зоны «Тольятти». Предварительно договорились с федеральным Правительством о создании там инженерной инфраструктуры для опережающего развития нашего региона. Когда есть вся необходимая инженерная инфраструктура, привлечь инвесторов легче. Эту работу мы продолжим, и понятно, что энергопотребление там будет возрастать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор также обратил внимание на работу одного из крупнейших потребителей энергоресурсов – АВТОВАЗ. «Очень надеемся, что их планы текущего года будут выполнены. Важно обеспечить стабильную работу всего предприятия», – добавил руководитель области.

Дмитрий Азаров поручил министру Александру Мордвинову обобщить совместно с региональными минэкономразвития и минпромом всю информацию о перспективных проектах и поделиться ею с коллегами. «У компании есть понимание энергобаланса региона, где они видят перспективные или проблемные точки. Конечно, наше видение по развитию тоже надо предоставить. Коллеги – профессионалы, они свою позицию сформируют и представят нам, может быть, и мы увидим где-то нереализованный потенциал», – обратился Дмитрий Азаров к главе профильного министерства.

Во время встречи Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили вопрос подготовки квалифицированных кадров. Гендиректор ПАО «Россети Волга» отметил, что в компании на данный момент работает свыше 22 тысяч человек. Однако есть открытые вакансии.

«Вы затронули очень важный вопрос по подготовке специалистов. Мы готовы программы среднего профессионального образования перестроить под вас – готовить нужных вам специалистов, – почеркнул губернатор. — При этом важна оперативность. Если образовательные программы где-то потребуется перестраивать, то делать это необходимо уже сейчас, чтобы с 1 сентября обучение шло по ним».

«Срок воспитания специалистов составляет минимум 5 лет. И сейчас нам необходимо готовить кадры на будущее с учетом быстро развивающихся технологий», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Волга».

Дмитрий Азаров пригласил Александра Гаврилова поближе познакомиться с научным и образовательным потенциалом региона, оценить возможности университетов и учреждений среднего профессионального образования: «На площадке Поволжского строительно-энергетического колледжа мы реализуем большой проект – создаем студенческий кампус. Приглашаю вас в нем побывать, увидеть, как идет подготовка специалистов». Дмитрий Азаров также отметил, что возможно оборудовать учебные мастерские тем оборудованием, на котором потом предстоит трудиться выпускникам в компании.

«Мы готовы рассмотреть возможность выделения средств в оборудование таких мастерских», — подчеркнул Александр Гаврилов.

«Конечно, ваша поддержка в оснащении была бы очень важна», – поблагодарил Дмитрий Азаров.

«Повышение квалификации – это тоже очень серьезный вопрос, который необходимо проработать – у нас есть свой потенциал, свои возможности», – заметил Геннадий Котельников и пригласил руководство электросетевой компании к сотрудничеству с Советом ректоров региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров

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