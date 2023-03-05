Денис Мантуров и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона

352

В пятницу, 3 марта, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время двусторонней встречи обсудили ряд вопросов, касающихся промышленного и экономического развития региона.

Напомним, первым пунктом программы визита Дениса Мантурова в Самарскую область стало посещение самарского завода «Пегас-Агро», одного из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России. Заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ оценил новую производственную площадку предприятия.

Директор компании Светлана Линник доложила о результатах совместного проекта «Пегас-Агро» и Минпромторга РФ – за счет федеральных субсидий завод провел научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для создания новой инновационной сельхозмашины «Туман-3». Сотрудничество оказалось крайне успешным. Изначально планировалось реализовать 50 новых машин, а по итогам проекта было реализовано 1650 единиц техники.

«Мы довольным таким результатом сотрудничества с компанией «Пегас-Агро» в рамках НИОКР. И в целом, сегодня приятно порадовала компания, давно обещал сюда приехать. Руководитель предприятия, Светлана Анатольевна, показала все технологические решения. Всячески будем поддерживать и помогать коллективу компании», – подчеркнул Денис Мантуров.

Дмитрий Азаров отметил, что достижения «Пегас-Агро» являются хорошим примером для начинающих предприятий. «Очень рад, что предприятие развивается. Спасибо вам за обещанную поддержку по продвижению продукции – инновационной, качественной – на международных площадках, здесь ваша помощь неоценима», – подчеркнул Глава региона.

Отдельно стороны обсудили вопросы поддержки предприятий химического комплекса, которые работают в Тольятти, в частности – Тольяттиазота. Правительством РФ подписан план строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в Темрюкском районе Краснодарского края.

Он необходим для обеспечения бесперебойности экспортных поставок химической продукции Тольяттиазота. Первую очередь, рассчитанную на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, введут в эксплуатацию в декабре 2023 года. За два следующих года будет построена вторая очередь, что в совокупности увеличит грузооборот объекта до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

«Спасибо за те решения, которые были приняты, по поддержке предприятий химического комплекса, в первую очередь ТОАЗа. Очень многое зависит сегодня от решения важнейшего инфраструктурного проекта, и очень надеюсь, что совместными усилиями, благодаря поручениям Президента, проект будет реализован, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это важно для коллектива ТОАЗа и всего Тольятти, потому что предприятие интегрировано в городскую экономику и социальные проекты. Рассчитываем, что новая жизнь завода станет подспорьем для развития всего городского сообщества и региона в целом, не забывая о том, что это важнейшая задача для всей страны».

«Обязательно реализуем этот проект. У России должен быть собственный терминал по аммиаку, чтобы была максимальная загрузка и расширялись возможности поставки и на экспорт», – подчеркнул Денис Мантуров.

Помимо прочего, во время беседы поднимались вопросы проведения в Самарской области, в том числе в Тольятти, мероприятий всероссийского масштаба. «Мы хотели бы провести в Тольятти соревнования профессионалов в отрасли производства автомобилей. Надеюсь, при поддержке Минпромторга РФ нам это удастся», – отметил Губернатор. Кроме того, получена предварительная поддержка по проведению форума по вопросам развития беспилотной авиации. Уже в этом году в регионе планируется открыть производство современных БПЛА для различных отраслей экономики. «Кластером беспилотной авиации мы занимаемся очень серьезно. Все свои шаги, действия синхронизируем с усилиями Минпромторга», – добавил Глава региона.

Также на встрече поднимался вопрос обновления всей необходимой инфраструктуры речного судоходства.

«Очень надеюсь, что наши усилия по обновлению флота речных перевозок также будут поддержаны федеральными программами. Мы проявим настойчивость, и уверен, что самарские производители судов будут включены в эти программы и будут радовать новыми судами не только жителей Самарской области, но и других регионов», – отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи.

Денис Мантуров отметил, что сегодня знаковый день для всех жителей региона, в особенности – Тольятти. В день рождения первого директора волжского автозавода Виктора Николаевича Полякова состоялся серийный запуск обновленной Lada Vesta. «Это хорошее начало для возрождения АВТОВАЗа, – отметил вице-премьер – глава Минпромторга. – Сегодня на совете директоров мы приняли за основу стратегические направления, программы развития предприятия, рассчитанные до 2030 года. Очень амбициозные планы, воплощение которых будет зависеть от общей экономической ситуации, потребительского рынка. АВТОВАЗ может занять освободившиеся ниши».

Дмитрий Азаров добавил, что запуск серийного производства новых автомобилей на заводе в день рождения первого директора может стать традицией. «Есть основания предполагать, что через год мы запустим производство новой модели», – подчеркнул Губернатор. Он отметил важность принятых решений на заседании совета директоров АВТОВАЗа. «Крупнейший трудовой коллектив региона всегда в фокусе моего внимания. И мы со своей стороны всегда готовы подставить плечо, защищать интересы коллектива и в московских кабинетах, и на международных площадках», – отметил Дмитрий Азаров.

Подводя итоги рабочей поездки в Самарскую область, заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ подчеркнул, что регион является одним из лидеров по реализации программы импортозамещения. «Сегодня мы в этом лишний раз убедились, посетив предприятие «Пегас-Агро», где реализуется масштабная программа создания новой линейки опрыскивателей, применяются самые инновационные и производственные моменты, а самое главное – расширяется линейка, это процесс импортозамещения», – отметил Денис Мантуров.

Руководству АВТОВАЗа в прошлом году удалось заместить порядка 200 наименований автокомпонентов по тем моделям, которые сегодня сходят с конвейера. «Это на самом деле колоссальная работа. Раньше на это уходили годы, а когда ситуация заставляет все делать гораздо быстрее и активизировать все возможные ресурсы, то и планы растут – в этом году заместить как минимум 400 позиций. Сохраняя такие темпы на будущий период, это гарантия и залог успеха», – подчеркнул Денис Мантуров.

Вице-премьер – глава Минпромторга добавил, что в прошлом году, невзирая на вызовы и снижение объемов производства автомобилей в целом, АВТОВАЗ нарастил объемы. Сегодня на совете директоров предприятия были утверждены основные положения стратегии развития завода. Она рассчитана до 2030 года. «В ней заложены основные принципы, которые дают возможность расширять модельный ряд, в том числе за счет площадок в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге – она недавно перешла «под крыло» АВТОВАЗа. Компания становится крупным холдингом, состоящим из трех базовых производственных площадок. И тот объем рынка, который на сегодняшний день имеется, АВТОВАЗ рассчитывает на то, чтобы занять лидирующую позицию. Будем всячески этому способствовать, уверен, что коллектив с этим справится. И та поддержка, которая есть со стороны региона, мы с Дмитрием Игоревичем проговорили ряд перспективных направлений, которые будут регион развивать, – рассчитываем на продолжение совместной активной работы», – подчеркнул Денис Манутров.

Дмитрий Азаров отметил, что каждый член коллектива АВТОВАЗа в период сложностей почувствовал особую ответственность. «Сплоченность, мобилизованность команды позволила достигать таких результатов, как сегодня – запуск обновленной Lada Vesta, – подчеркнул Губернатор и поблагодарил сотрудников завода за ударный труд. – Это именно так, потому что в кратчайшие сроки, фактически они были сокращены в два раза от расчетных, удалось запустить серийное производство. Это было бы невозможно без мер государственной поддержки, без прямых решений Президента страны, направленных не только на поддержку автопрома в целом, но и АВТОВАЗа. Отдельная благодарность Денису Валентиновичу Мантурову, который уделяет постоянное внимание развитию завода».

Глава региона выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ продолжит свое опережающее развитие на основе принятых сегодня решений: «Много, что предстоит сделать, даже переделать, потому что время диктует новые вызовы. Нет сомнений, что команде под руководством Дениса Валентиновича Манутрова, Максима Юрьевича Соколова все задачи по плечу».

Губернатор добавил, что оценка Министерства промышленности и торговли РФ инновационного, технологического развития регионов способствует движению вперед. «Мы понимаем задачи, которые нужно решить. Не для того, чтобы улучшать позиции в рейтинге, а для того, чтобы действительно задавать темп опережающего развития промышленного производства на территории нашего региона», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО