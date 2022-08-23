Больше половины работников Самарской области готовы подрабатывать

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы выяснить есть ли у них подработка и планируют ли они искать дополнительные источники дохода в ближайшее время.

59% респондентов Самарской области рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие месяцы. Причем 40% определенно в этом уверены, ещё 19% заявили, что скорее всего будут искать подработку. Для сравнения в конце прошлого года такую потребность отмечали 61% опрошенных региона.

Кроме того, как оказалось, у 4% уже есть подработка. В четвертом квартале 2021 года о наличии подработки говорили 7% респондентов региона.

Не заинтересованы в поиске подработки в ближайшие месяцы 32% опрошенных жителей Самарской области, остальные затруднились ответить. Данный показатель практически не изменился в сравнении с прошлым годом – тогда 31% респондентов региона отмечали, что не планируют искать подработку.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую очередь думают представители индустрии развлечений, искусства, масс-медиа (64%), сферы маркетинга, рекламы, PR (62%) и рабочий персонал (63%). О наличии подработки чаще других говорят специалисты научно-образовательной сферы (15%).