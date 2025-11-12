Я нашел ошибку
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
83% работающих самарцев не исключают вероятность ухода к конкурентам

12 ноября 2025 09:52
146
83% работающих самарцев не исключают вероятность ухода к конкурентам

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

78% самарцев не исключают для себя вероятность ухода к конкурентам на хороших условиях. 5% респондентов настолько плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 5% категорически отвергают такую возможность.

Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях — 82% против 73% среди женщин. При этом горожанки чаще мужчин затруднялись с ответом на этот вопрос.

Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди респондентов любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов.

Среди горожан с высшим образованием 83% готовы уйти к конкуренту на хороших условиях и 2% ни за что не согласятся на подобное, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких 69 и 9% соответственно.

Чем выше ежемесячный доход респондента, тем больше среди тех, кто мог бы рассмотреть предложение на привлекательных условиях найма.

Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата — этот фактор отмечают 92% опрошенных. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности (важен для 53%). На третьем месте с результатом 46% — удобный график работы. 42% опрошенных нужен пакет C&B, 36% — возможность учиться за счет работодателя, еще 36% — работа рядом с домом. 35% уйдут работать на конкурента, если он предложит им интересные задачи. 31% важна возможность работать на удаленке или в гибридном формате. 20% перейдут к конкурентам с более современными технологиями работы. У 14% один из основных запросов касается снижения рабочей нагрузки.

Повышение в должности значительно более важно для мужчин, чем для женщин. В то же время женщины чаще мужчин называют критическими факторами удобный график работы, офис ближе к дому, умеренную нагрузку и возможность перехода на удаленку или гибридный формат.

Респонденты до 35 лет чаще тех, кто старше, указывают на важность удобного графика, дополнительных льгот, сниженной нагрузки и возможности работать удаленно. Для респондентов 35—45 лет повышение в должности нужнее, чем для тех, кто моложе, и тех, кто старше. Горожане 45+ обращают пристальное внимание на месторасположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще указывают на важность повышения в должности и наличия интересных задач. Для сотрудников со средним профессиональным образованием критичнее удобный график работы.

С ростом уровня дохода значительно повышается важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки.
 

Время проведения: 3—10 ноября 2025 года

