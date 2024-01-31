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75% самарцев поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

31 января 2024 10:53
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75% самарцев поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить самарцев в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобную инициативу горожане и готовы ли установить самозапрет. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 75% самарцев. Чаще всего — те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (78%). Против высказались только 8%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан».

Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 46% горожан. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (53%) и опрошенные, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (50%).

Согласно доработанной версии законопроекта, самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках.


Время проведения: 26—29 января 2024 года

Теги: Опрос

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