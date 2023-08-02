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67% жителей Поволжья готовы работать вахтой, но есть нюансы

2 августа 2023 10:49
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67% жителей Поволжья готовы работать вахтой, но есть нюансы

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, готовы ли Приволжского федерального округа работать вахтовым методом и при каких обстоятельствах переключатся с основной работы на вахту.

Опрос hh.ru показал, что 67% жителей Поволжья так или иначе готовы рассматривать предложения о работе вахтой. Из них 13% при поиске работы всегда рассматривают вахтовые вакансии наравне с остальными. 45% готовы попробовать вахту, только если будет очень интересное предложение. 5% опрошенных при этом в целом не против работы вахтой, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 10% опрошенных из Поволжья готовы поехать на вахту, но только в исключительных обстоятельствах и в ситуации, когда вообще не будет работы, в том регионе, где они живут.

Еще 31% жителей ПФО заявили, что ни при каких обстоятельствах не готовы работать вахтовым методом. Чаще других против вахты настроены работники от 18 до 24 лет: отрицательно ответили сразу 47% респондентов, в то время как среди респондентов 45-54 лет таких оказалось лишь 28%.

В профессиональном разрезе чаще всех отправиться на вахту готовы представители сфер «Добыча сырья» (86%), «Высший менеджмент» (80%), «Маркетинг, реклама, PR» (69%), «Безопасность» (67%) и «Транспорт, логистика» (66%).

Респонденты также рассказали, о том, чем их мог бы привлечь вахтовый метод занятости. Лидирующий фактор - уровень оплаты труда на вахте должен превышать текущий доход человека в 2-3 раза. Этот момент может сделать вахту интересной сразу для 62% жителей ПФО. 35% опрошенных считают, что вахта может быть привлекательна, если будет хороший соцпакет, ДМС, страховка жизни и другие льготы для работника. 29% назвали важным фактором возможность повысить квалификацию или приобрести новую профессию.

Четверть опрошенных (25%) считают, что работа вахтой может заинтересовать, если её будет предлагать известная компания-работодатель. 17% считают преимуществом вахты возможность посмотреть страну и пожить в другом регионе. А 10% уверены, что вахта – это отличная возможность пообщаться с новыми интересными людьми.

Только 15% опрошенных жителей Поволжья полагают, что в вахте нет ничего привлекательного, и настроены категорически против такого формата трудоустройства. Чаще всего такой позиции придерживаются представители производственной сферы (сразу 33%), реже всего – специалисты по добыче сырья (8%) и высший менеджмент (9%).

Основными минусами вахты жители ПФО назвали бытовые неудобства (37%), непорядочность некоторых работодателей, предлагающих работать в других регионах (36%) и неопределенность предложений (33%). Также 28% не устраивает необходимость находиться вдали от семьи и друзей. 19% признались, что их отталкивает тяжелый физический труд, который они связывают с вахтой. Еще 17% считают недостатком вахтовой занятости большие затраты на переезд, которые не покрываются предлагаемой зарплатой. 10% попросту не хотят жить в незнакомом месте, а 5% не готовы работать вахтой из-за «режимных» запретов в вахтовых городках (запрет на алкоголь и т.п.).

Теги: Опрос

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