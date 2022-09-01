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57% жителей Самарской области считают, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей

1 сентября 2022 13:09
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57% жителей Самарской области считают, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей Самарской области, должны получать школьные учителя.

57% жителей Самарской области уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 30% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61-100 тысяч рублей. 5% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. Остальные затруднились ответить. 

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для школьных учителей минимум 100 тысяч рублей, оказалось в Москве (79% жителей столицы выбрали этот вариант), Московской области (75%), Санкт-Петербурге (72%), Новосибирской области (70%) и в Краснодарском крае (66%). Реже всего такого мнения придерживаются в Пермском крае (всего 53%).

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи и рекламщики (79%), ИТ-специалисты (78%) и строители (77%), реже всех – рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57%).

91% работников Самарской области не считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 4%, остальные затруднились ответить.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Карта вакансий» в Самарской области в 2022 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для школьных учителей составляет 32,5 тыс. руб. И только 2,1% таких вакансий предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

Теги: Опрос

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