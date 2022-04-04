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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, каково их отношение к трудовым мигрантам.

53% работников Самарской области считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много. Как правило, такие ответы давали работники гостинично-ресторанного бизнеса, медицины и транспорта. Еще 24% опрошенных считают, что число трудовых мигрантов находится на нормальном уровне, а 6% заявили, что трудовых мигрантов не хватает и могло бы быть больше. Чаще всего такого мнения придерживаются работники из сферы ритейла, маркетинга, юристы и ИТ-специалисты.

По мнению 32% опрошенных жителей области пандемия не сказалась на количестве трудовых мигрантов в регионе и их число осталось прежним. 21% респондентов все-таки заметили уменьшение численности мигрантов, столько же, наоборот, считают, что их стало больше. 26% затруднились дать оценку.

В ходе опроса респондентов также попросили ответить на вопрос «По каким причинам в городе используется труд мигрантов?», можно было выбрать несколько вариантов. 35% уверены: все дело в том, что мигранты берут за работу меньше, чем местные жители. 44% работников Самарской области считают, что мигрантов нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права. 41% полагает, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных жителей (проживание, питание и т.д.). 32% видят причину использования труда мигрантов в том, что их можно нанять на такие виды работ, на которые местные жители не соглашаются. 26% опрошенных думают, что мигрантов нанимают «свои» – предприниматели, которые сами были или являются мигрантами. 15% считают, что мигранты работают лучше, чем местные жители.

21% работников Самарской области отметили, что положительно относятся к трудовым мигрантам, приехавшим в регион на заработки – чаще других так отвечали представители индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и ИТ-специалисты. 47% заявили, что относятся отрицательно, 26% - нейтрально, ещё 6% затруднились ответить.

24% работников Самарской области отметили, что на их взгляд трудовые права мигрантов в России не соблюдаются в принципе, еще 21% настроены менее скептично и полагают, что права соблюдаются, но не в полной мере. Столько же уверены, что соблюдаются трудовые права лишь тех мигрантов, которые занимают руководящие позиции. Лишь 6% полагают, что трудовые права соблюдаются достаточно для всех категорий мигрантов.