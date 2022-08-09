45% работодателей в Самаре индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил
Виктор Кудряшов: основной этап кризиса преодолен
Виктор Кудряшов: основной этап кризиса преодолен
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Главный бухгалтер в Самаре осужден за хищение более 1 млн рублей
Главный бухгалтер в Самаре осужден за хищение более 1 млн рублей
В Самаре сгорела детская площадка в ЖК «Майский»
В Самаре сгорела детская площадка в ЖК «Майский»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.32
-0.05
EUR 61.16
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД
В  Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника
В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

45% работодателей в Самаре индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия

9 августа 2022 09:39
124
45% работодателей в Самаре индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия

4 из 10 самарских компаний проиндексировали зарплаты сотрудников в течение последних 6 месяцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители  компаний и трудоустроенные экономически активные горожане из Самары.

45% компаний в Самаре повышали или индексировали заработную плату сотрудников менее чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (24%), 16% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1—2 года назад, 10% компаний — более чем два года назад.

О размере прибавки к зарплате спросили у трудоустроенных жителей Самары, которые эту прибавку получили в течение последних 6 месяцев. В среднем заработок вырос на 10%, а вот справедливым размером прибавки, по мнению сотрудников, были бы 25%.

Официальная статистика сообщает, что в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен вырос на 11,4%. По данным SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода (июнь к декабрю) выросли:
• в IT — на 10,3%;
• в строительстве — на 8,7%;
• в HR-сфере — на 7,2%;
• в банковской отрасли — на 6,6%;
• в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

Аналогичные вопросы об индексации SuperJob задавал работодателям и работникам и в январе этого года: зарплаты тогда тоже повышали в среднем на 10%, мечтали же россияне о 30%-ной прибавке.

Время проведения: 4—27 июля 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы против платного въезда в центр города
09 августа 2022, 09:57
Самарцы против платного въезда в центр города
«Однозначно за» выступают 5% опрошенных, а 10%  ответили «скорее за».  Транспорт
126
половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 000 рублей на путешествие по России
08 августа 2022, 13:05
Половина опрошенных рассчитывает уложиться в бюджет до 30 000 рублей на путешествие по России
Отправляясь за границу, 35% путешественников рассчитывают уложиться в бюджет на поездку до 50 000 рублей. Туризм
411
Две трети россиян держат дома кошек
08 августа 2022, 12:28
Две трети россиян держат дома кошек
Большей популярностью у владельцев кошек пользуются короткошёрстные породы. Общество
342
В центре внимания
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
9 августа 2022  09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
138
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
424
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
8 августа 2022  13:29
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
400
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
8 августа 2022  10:14
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
349
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
629
Весь список