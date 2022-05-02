45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций

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В 45% компаний Приволжского федерального округа разработан план действий в случае введения дополнительных санкций. Нет такого плана у 16% работодателей, еще 39% затруднились ответить. Таковы результаты опроса компаний, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

«Наш опрос показал, что треть (33%) работодателей Приволжского федерального округа в целом позитивно оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе, еще 36% - стабильно, без изменений. Пессимистичных взглядов придерживаются только 17%», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

При этом 47% компаний признают, что им пришлось изменить структуру HR-бюджета с началом введения санкций. 41% подобные меры не предпринимали, еще 13% затруднились ответить.

47% работодателей Поволжья сократили расходы на корпоративные мероприятия, 36% - на подбор персонала, 31% - на оценку, обучение и развитие персонала. Также 16% компаний сообщили, что урезали траты внутренние коммуникации, еще столько же - на фонд оплаты труда. Реже всего компании сокращали расходы на адаптацию персонала (14%) и на компенсации и льготы сотрудникам (8%). Важно, что еще в 39% компаний ПФО ни одна из статей HR-бюджета не была уменьшена.

В 22% компаний HR-бюджет на фоне последних событий вырос. В частности, 6% работодателей Приволжского федерального округа увеличили затраты на подбор персонала, 3% увеличили фонд оплаты труда. Кроме того, по 3% компаний стали больше тратить на корпоративные мероприятия, оценку, обучение и развитие персонала, на компенсации и льготы и на внутренние коммуникации.