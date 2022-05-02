Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой
В Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка
В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты
В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций
в Самаре стартовали дачные перевозки
В Самаре стартовали дачные перевозки
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
ДТП в Шигонском районе: погиб житель Москвы
ДТП в Шигонском районе: погиб житель Москвы
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций

2 мая 2022 13:29
116
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций

В 45% компаний Приволжского федерального округа разработан план действий в случае введения дополнительных санкций. Нет такого плана у 16% работодателей, еще 39% затруднились ответить. Таковы результаты опроса компаний, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

«Наш опрос показал, что треть (33%) работодателей Приволжского федерального округа в целом позитивно оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе, еще 36% - стабильно, без изменений. Пессимистичных взглядов придерживаются только 17%», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

При этом 47% компаний признают, что им пришлось изменить структуру HR-бюджета с началом введения санкций. 41% подобные меры не предпринимали, еще 13% затруднились ответить.

47% работодателей Поволжья сократили расходы на корпоративные мероприятия, 36% - на подбор персонала, 31% - на оценку, обучение и развитие персонала. Также 16% компаний сообщили, что урезали траты внутренние коммуникации, еще столько же - на фонд оплаты труда. Реже всего компании сокращали расходы на адаптацию персонала (14%) и на компенсации и льготы сотрудникам (8%). Важно, что еще в 39% компаний ПФО ни одна из статей HR-бюджета не была уменьшена.

В 22% компаний HR-бюджет на фоне последних событий вырос. В частности, 6% работодателей Приволжского федерального округа увеличили затраты на подбор персонала, 3% увеличили фонд оплаты труда. Кроме того, по 3% компаний стали больше тратить на корпоративные мероприятия, оценку, обучение и развитие персонала, на компенсации и льготы и на внутренние коммуникации.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации
02 мая 2022, 11:01
В Самаре учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации
На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 68%. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
269
Только 21% работников Самарской области считают 1 мая праздником трудящихся
01 мая 2022, 12:10
Только 21% работников Самарской области считают 1 мая праздником трудящихся
Для 40% работников региона 1 мая – это День весны и труда. Общество
528
18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае
30 апреля 2022, 13:27
18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае
15% работников региона отметили, что уже частично израсходовали свой отпуск за 2022 год. Общество
640
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
114
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
319
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
661
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
596
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
639
Весь список