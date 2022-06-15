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Авито Работа и финтех-компания «Деньги Вперед» провели исследование карьерных планов россиян. Онлайн-опрос был проведен в июне 2022 года, в нём приняли участие 10 000 работающих жителей Российской Федерации старше 18 лет.

Согласно исследованию, 43% жителей Самары не планируют менять работу в ближайшее время, 37% хотели бы сделать это в краткосрочной перспективе, еще 20% затруднились ответить.

Реже других о смене профессии в России задумываются врачи и медсестры (24%), инженеры и программисты (23%), и дизайнеры (14%). Чаще всего о желании сменить работу говорят респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, при этом наиболее свойственно это желание грузчикам и разнорабочим (65%), операторам колл-центра (52%), поварам и официантам (45%), охранникам и юристам (по 36%).

«Результаты опроса показывают, что многим россиянам действительно интересна выбранная профессия, и что особенно важно, этот вариант ответа стал наиболее распространенным среди всех возрастных групп. Здорово, что в числе востребованных профессий мы видим самые разные варианты: от традиционно офисных и до профессий, требующих немалую физическую силу. А это означает, что найти работу, которая будет нравиться, можно в абсолютно любой сфере. Авито создаёт условия, в которых каждый человек сможет найти любимую работу среди сотен тысяч вакансий на платформе», — подчеркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Для тех жителей Самары, кто не стремится менять работу в ближайшее время, главной причиной (60%) является наличие интереса к своей профессии. В числе преимуществ текущего места работы респонденты называют наличие постоянного дохода (48%), достаточный размер дохода (34%), карьерные перспективы (20%), а также потенциальные сложности при переходе на другое место работы в связи с возрастом (20%).

Наибольший интерес к своей работе отмечают психологи (77%), парикмахеры и мастера по маникюру (76%), учителя (73%), врачи и медсестры, полицейские и специалисты в сфере маркетинга и SMM (по 71%). Психологи (48%), парикмахеры и мастера по маникюру (35%), а также специалисты в сфере маркетинга (33%) чаще других отмечали, что их профессия становится востребованной, а для представителей рабочих профессий важными факторами лояльности к своей специальности является любовь к физическому труду и наличие постоянного всесезонного дохода.

«Интерес к своей профессии и достойный доход всегда были и останутся важнейшими факторами для сотрудников всех областей. Примечательно, что большинство респондентов (46%) отмечают более чем 9-летний стаж по своей профессии. Это значит, что, хотя люди меняют места работы, цикл их развития в рамках одной специализации довольно продолжительный. Российские специалисты по-прежнему предпочитают развиваться горизонтально, что говорит о лояльности к выбранной профессии и желании максимально наращивать компетенции в ней на протяжении трудоспособного периода жизни», — отмечает Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».

Главной причиной смены работы большинство опрошенных жителей Самары (53%) из тех, кто хочет это сделать, назвали маленький доход на текущей работе. В топ-5 причин также попало отсутствие карьерных перспектив (39%), утрата интереса к профессии (25%), усталость от физического труда (27%) и не престижность профессии (14%). Недостаточный доход как главную причину смены работы особенно остро отмечают врачи и медсестры (68%), операторы колл-центра (68%) и учителя (63%). Наибольшее значение непрестижности профессии придают грузчики и разнорабочие, кладовщики и комплектовщики и монтажники — в среднем вопрос престижности профессии для представителей неофисных профессий при смене работы играет определяющую роль в два раза чаще (16%), чем офисные сотрудники (7%).