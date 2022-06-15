43% жителей Самары не планируют менять работу в ближайшее время

Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый этап ремонта сопровождают специалисты курирующего ведомства – с момента начала фрезерования до завершающего этапа – отбора асфальтобетонных проб уложенного покрытия.
В Самаре продолжается фрезерование покрытия по улице Физкультурной
В соответствии с дизайн-проектом в сквере уложат новую плитку, установят ограждения, посадят кустарники и уложат газон.
В Самаре благоустраивают сквер имени Куйбышева
Выявить их удалось в ходе рейда энергокомпании. 
В Сызрани «Т Плюс» выявила 33 несанкционированных объекта в охранных зонах теплосетей
Проще оформить по закону.
«РКС-Самара»: Более 60 самовольных подключений выявлено в Самаре в 2022 году
Представительница Самарской области, участница летних Паралимпийских игр в Токио Ольга Потешкина завоевала пять медалей.
В Саранске завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями
В Самаре за сутки заболели 28 человек.
В Самарской области 15 июня коронавирусная инфекция выявлена у 55 жителей
Возбуждено уголовное дело.
В Новокуйбышевске задержан мужчина, подозреваемый в даче взятки начальнику отделения судебных приставов
Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
16 по 20 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов - 4 класс
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

43% жителей Самары не планируют менять работу в ближайшее время

15 июня 2022 13:39
128
43% жителей Самары не планируют менять работу в ближайшее время

Авито Работа и финтех-компания «Деньги Вперед» провели исследование карьерных планов россиян. Онлайн-опрос был проведен в июне 2022 года, в нём приняли участие 10 000 работающих жителей Российской Федерации старше 18 лет.

Согласно исследованию, 43% жителей Самары не планируют менять работу в ближайшее время, 37% хотели бы сделать это в краткосрочной перспективе, еще 20% затруднились ответить.

Реже других о смене профессии в России задумываются врачи и медсестры (24%), инженеры и программисты (23%), и дизайнеры (14%). Чаще всего о желании сменить работу говорят респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, при этом наиболее свойственно это желание грузчикам и разнорабочим (65%), операторам колл-центра (52%), поварам и официантам (45%), охранникам и юристам (по 36%).

«Результаты опроса показывают, что многим россиянам действительно интересна выбранная профессия, и что особенно важно, этот вариант ответа стал наиболее распространенным среди всех возрастных групп. Здорово, что в числе востребованных профессий мы видим самые разные варианты: от традиционно офисных и до профессий, требующих немалую физическую силу. А это означает, что найти работу, которая будет нравиться, можно в абсолютно любой сфере. Авито создаёт условия, в которых каждый человек сможет найти любимую работу среди сотен тысяч вакансий на платформе», — подчеркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Для тех жителей Самары, кто не стремится менять работу в ближайшее время, главной причиной (60%) является наличие интереса к своей профессии. В числе преимуществ текущего места работы респонденты называют наличие постоянного дохода (48%), достаточный размер дохода (34%), карьерные перспективы (20%), а также потенциальные сложности при переходе на другое место работы в связи с возрастом (20%).

Наибольший интерес к своей работе отмечают психологи (77%), парикмахеры и мастера по маникюру (76%), учителя (73%), врачи и медсестры, полицейские и специалисты в сфере маркетинга и SMM (по 71%). Психологи (48%), парикмахеры и мастера по маникюру (35%), а также специалисты в сфере маркетинга (33%) чаще других отмечали, что их профессия становится востребованной, а для представителей рабочих профессий важными факторами лояльности к своей специальности является любовь к физическому труду и наличие постоянного всесезонного дохода. 

«Интерес к своей профессии и достойный доход всегда были и останутся важнейшими факторами для сотрудников всех областей. Примечательно, что большинство респондентов (46%) отмечают более чем 9-летний стаж по своей профессии. Это значит, что, хотя люди меняют места работы, цикл их развития в рамках одной специализации довольно продолжительный. Российские специалисты по-прежнему предпочитают развиваться горизонтально, что говорит о лояльности к выбранной профессии и желании максимально наращивать компетенции в ней на протяжении трудоспособного периода жизни»,отмечает Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед». 

Главной причиной смены работы большинство опрошенных жителей Самары (53%) из тех, кто хочет это сделать, назвали маленький доход на текущей работе. В топ-5 причин также попало отсутствие карьерных перспектив (39%), утрата интереса к профессии (25%), усталость от физического труда (27%) и не престижность профессии (14%). Недостаточный доход как главную причину смены работы особенно остро отмечают врачи и медсестры (68%), операторы колл-центра (68%) и учителя (63%). Наибольшее значение непрестижности профессии придают грузчики и разнорабочие, кладовщики и комплектовщики и монтажники — в среднем вопрос престижности профессии для представителей неофисных профессий при смене работы играет определяющую роль в два раза чаще (16%), чем офисные сотрудники (7%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
15 июня 2022, 10:40
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Свою нынешнюю работу любят 53% россиян. Общество
185
Почти каждый второй самарец отказывается от воды в чистом виде на протяжении дня
14 июня 2022, 11:40
Почти каждый второй самарец отказывается от воды в чистом виде на протяжении дня
При этом треть россиян готовы заменить воду чашечкой кофе. Общество
314
Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый самарец
13 июня 2022, 10:51
Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый самарец
10 дней — идеальная продолжительность отпуска по мнению лишь 7% респондентов. Общество
551
В центре внимания
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
145
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
194
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
222
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
742
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
854
Весь список