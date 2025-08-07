43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать

Я нашел ошибку
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
Самозанятость — это простой способ официально работать на себя и при этом совмещать подработку с основной работой, быть свободнее в выборе графика и получать дополнительный доход. Все больше людей выбирают этот путь: по данным ФНС, количество самозанятых за год выросло на 29% — с 10,7 млн в июне 2024 года до 13,8 млн человек в июне текущего года.

Онлайн-опрос, проведенный «Авито», показал: из россиян, ищущих подработку, 21% уже перешли на режим самозанятости, а еще 22% только собирались оформить этот статус. При этом почти половина (43%) ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать. Исследование проходило с 12 по 22 мая 2025 года и охватило 3 000 россиян старше 16 лет.

Самозанятость удобна тем, что позволяет официально подтверждать доход — например, при оформлении кредита или получении пособий.

Налоговая нагрузка для самозанятых минимальна: 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% — от компаний. Также для впервые зарегистрированных самозанятых действует бонус в 10 000 рублей, что временно снижает эти ставки до 3 и 4% соответственно.

По данным Авито Подработки, в среднем по России за I полугодие 2025 года заказчики предлагали исполнителям от 36 000 до 60 000 руб/мес за частичную занятость, но на отдельных позициях заработать можно и больше. Так, водителям-экспедиторам за подработку предлагали от 120 000 до 135 000 руб/мес, опытным инженерам — от 95 000 до 120 000 руб/мес.

Оформить самозанятость можно онлайн — без визита в налоговую и совершенно бесплатно.

