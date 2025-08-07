134

Самозанятость — это простой способ официально работать на себя и при этом совмещать подработку с основной работой, быть свободнее в выборе графика и получать дополнительный доход. Все больше людей выбирают этот путь: по данным ФНС, количество самозанятых за год выросло на 29% — с 10,7 млн в июне 2024 года до 13,8 млн человек в июне текущего года.

Онлайн-опрос, проведенный «Авито», показал: из россиян, ищущих подработку, 21% уже перешли на режим самозанятости, а еще 22% только собирались оформить этот статус. При этом почти половина (43%) ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать. Исследование проходило с 12 по 22 мая 2025 года и охватило 3 000 россиян старше 16 лет.

Самозанятость удобна тем, что позволяет официально подтверждать доход — например, при оформлении кредита или получении пособий.

Налоговая нагрузка для самозанятых минимальна: 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% — от компаний. Также для впервые зарегистрированных самозанятых действует бонус в 10 000 рублей, что временно снижает эти ставки до 3 и 4% соответственно.

По данным Авито Подработки, в среднем по России за I полугодие 2025 года заказчики предлагали исполнителям от 36 000 до 60 000 руб/мес за частичную занятость, но на отдельных позициях заработать можно и больше. Так, водителям-экспедиторам за подработку предлагали от 120 000 до 135 000 руб/мес, опытным инженерам — от 95 000 до 120 000 руб/мес.

Оформить самозанятость можно онлайн — без визита в налоговую и совершенно бесплатно.