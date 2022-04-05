23% жителей Самары решили сменить работу за последние два месяца

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Авито Работа и финтех-компания «Деньги Вперед» провели исследование карьерных планов россиян и изменений на их текущем месте работы в феврале-марте 2022 года. Онлайн-опрос был проведен в марте 2022 года, в нём приняли участие 7 494 работающих жителей Российской Федерации старше 18 лет.

Согласно исследованию, 23% опрошенных жителей Самары приняли решение сменить работу, у 69% карьерные планы никак не изменились.

«Сфера труда чутко реагирует на изменения: всё буквальном смысле слова замирает. Кризисное время всегда непростое, но и к нему можно относиться по-разному. Опрос показал, что почти у каждого пятого респондента выросла зарплата, а это значит, что всегда можно найти возможность улучшить финансовое состояние. Рынок оправился от первого шока и восстанавливает активность: сотни тысяч вакансий на нашей платформе помогут найти работу быстро и безопасно», — подчеркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

48% жителей Самары, желающих сменить работу, планируют сделать это в ближайшие 1-2 месяца, еще 16% респондентов отводят на процесс поиска новой работы 3-4 месяца и 21% — полгода. Еще 12% рассматривают смену работы в течение года. Из тех респондентов, кто передумал менять работу в феврале-марте 2022 года (8% опрошенных), 50% планируют остаться на текущем месте работы на год и более.

«Рынок труда, который только успел оправиться от пандемии, сейчас вновь переживает турбулентность. Помимо большого процента линейного персонала, которые были вынуждены сменить работу из-за изменений рыночной конъюнктуры, миддл- и топ-специалисты также принимают карьерные решения этой весной – кто по экономическим, кто по этическим причинам. Выше всего процент специалистов, планирующих сменить работу, среди зумеров 18-24 лет и неудивительно – это поколение самое гибкое и четче других понимает свои требования к работодателю и условиям работы», — отмечает Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».

У абсолютного большинства жителей Самары (62% респондентов) заработная плата на текущем месте работы никак не изменилась за последнее время.

Среди главных изменений в ситуации с работой, помимо заработной платы, жители Самары называли уменьшение нагрузки из-за сокращения количества клиентов (15%), увеличение нагрузки из-за сокращений и приостановки найма (14%), пересмотр графика отпусков (11%). У 22% респондентов урезали ежемесячные или квартальные премии, у 5% убрали возможность удаленной работы, у 3% – отменили или сократили ДМС.

В целом по России чаще других в неоплачиваемый отпуск часть сотрудников отправляли компании в сфере туризма, предприятий общественного питания и управления персоналом (по 10%), а приостановили найм или сокращали персонал компании в сфере медицины и фармацевтики (23%), маркетинга и рекламы (22%), охраны и сельского хозяйства (по 21%), ЖКХ (20%).