В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»

Самарский областной суд поддержал решение районной инстанции в отношении городских властей Самары. Им вменяется незаконное бездействие в части обеспечения дорожного движения. Речь идёт о светофоре на перекрёстке улиц Арены 2018 и Дальней в непосредственной близости к стадиону «Самара Арена».

Как следует из сообщения судебных органов, власти проигнорировали внесённое прокурором представление на восстановление работы светофора. После чего надзорное ведомство направило иск в районный суд. Он был удовлетворён.

Доводы ответчика о необходимости проведения дополнительной закупки работ в рамках контракта приняты не были. Судебная коллегия областного суда решение районной инстанции поддержала, пишет ГТРК-Самара.