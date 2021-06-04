В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс

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По информации Департамента транспорта Самары, в рамках работ по техническому перевооружению сетей теплоснабжения временно – в период с 00:00 11 июня до 05:00 15 июня будет ограничено движение транспорта на следующих участках:



- на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза – движение транспорта по улице Мориса Тореза будет полностью закрыто;

- на пересечении улиц Печерской и Авроры – движение транспорта по улице Авроры будет полностью закрыто.

Кроме того, в период с 00:00 11 июня до 04:00 17 июня частично будет ограничено движение транспорта по проспекту Кирова в районе дома № 26 (участок между улицами Береговой и Ветлянской).



Также в вышеуказанный период движение по проспекту Кирова трамваев (маршрутов №8, 25) и троллейбусов (маршрутов №8, 12, 13) будет закрыто. Они проследуют по Заводскому шоссе. Для остального транспорта, включая автобусы, подготовят боковые пути объезда.