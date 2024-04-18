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Уважаемые пользователи транспортных карт!

В связи с техническими работами, которые планируется провести с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта» s-otk.ru

Единый оператор рекомендует воспользоваться альтернативными способами пополнения транспортных карт и проверки баланса.

Доступны: сервис «Сбер онлайн», Самарский метрополитен, Самарская пригородная компания, Почта России, офисы Единого оператора и мобильное приложение.

Обращаться по вопросам обслуживания транспортных карт можно по телефону горячей линии

8 (929) 707-61-38

Единый оператор приносит свои извинения за доставленные неудобства.

