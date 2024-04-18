Уважаемые пользователи транспортных карт!
В связи с техническими работами, которые планируется провести с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта» s-otk.ru
Единый оператор рекомендует воспользоваться альтернативными способами пополнения транспортных карт и проверки баланса.
Доступны: сервис «Сбер онлайн», Самарский метрополитен, Самарская пригородная компания, Почта России, офисы Единого оператора и мобильное приложение.
Обращаться по вопросам обслуживания транспортных карт можно по телефону горячей линии
8 (929) 707-61-38
Единый оператор приносит свои извинения за доставленные неудобства.