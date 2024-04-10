В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом

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Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ по созданию Центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Его организуют на базе Департамента транспорта Администрации Самары.



Центр позволит лучше управлять транспортными потоками, в частности – появится возможность удаленно регулировать работу светофорных объектов. Для этого на сегодняшний день более чем на 200 заменена управляющая аппаратура, установлены датчики учета интенсивности движения транспорта. Запланирована наладка каналов связи и светофорных объектов города. Всего в Самаре 430 светофоров. Каждый, с течением времени, будет подключен к системе.



В настоящее время ведется ремонт помещения, в котором будет располагаться Центр. Практически все готово к началу первого этапа работ: закуплена часть необходимого оборудования, организовано рабочее пространство для будущего штата сотрудников.