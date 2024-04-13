В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы

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Движение остановят из-за «Самарского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики».

Как сообщают в администрации города Самара обеспечение безопасности на «Космическом полумарафоне» требует ограничения движения на нескольких участках, пишет Обоз.инфо.

С 19:00 13 апреля 2024 года до 15:00 14 апреля 2024 года запрещена остановка транспортных средств:

по Волжскому проспекту на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;

по улице Максима Горького на участке от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской;

по улице Лесной на участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Осипенко;

по Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Лесной.

Будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

с 03:00 до 15:00 14 апреля 2024 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;

с 06:00 до 15:00 14 апреля 2024 года – по улице Максима Горького на участке от улицы Вилоновской до улицы Венцека, по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской, по улице Лесной на участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Осипенко, по Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Лесной.

Кроме того, с самого утра и до 15:00 14 апреля 2024 года отменяется движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11 «Губернский рынок – станция метро «Алабинская». Автобусы маршрутов №№ 61, 261 временно будут следовать по скорректированной трассе.