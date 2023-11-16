Российские предприниматели начинают бизнес в одиночку и на свои

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Всё больше россиян открывают собственное дело, предпочитая найму частный бизнес. По сравнению с прошлым годом, количество предложений от специалистов на платформе Авито Услуги выросло на 26%. Аналитики Авито Услуг опросили предпринимателей из разных сфер: от бьюти-услуг до рынка строительства и ремонта, на какие средства частные предприниматели начинают бизнес, кого берут в партнеры, чего боятся больше всего и что считают успехом.

Согласно данным опроса, абсолютное большинство предпринимателей (75%) ведут дело в одиночку. Остальные ведут бизнес с другом (7%), знакомым-партнером (6%), супругом (почти 6%) или с другими родственниками (4%). Большинство одиночек — среди бьюти-мастеров (87% из них работают одни) и репетиторов (86%), меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).

Россияне в основном начинают бизнес на собственные сбережения (76%). На втором и третьем месте — кредит в банке (10%) и займы у родственников или друзей (6%). Так, среди занятых в секторе ремонта и установки техники 85% предпринимателей достали первоначальный капитал из собственного кошелька. 81% предпринимателей-строителей и ремонтников и 77% бьюти-мастеров также начинали «на свои».

Сильнейший страх российских предпринимателей — остановиться на достигнутом уровне и не расти дальше (59%), столкнуться с репутационными проблемами (28%) и потерять заработанные средства (24%). При этом отсутствие развития сильнее всего боятся специалисты из сферы здоровья и красоты (60%), а также фрилансеры, IT-, маркетинг-, дизайн-специалисты (59%) и репетиторы (59%).

В то же время за репутационные риски сильнее всего переживают предприниматели из сфер IT, маркетинга и дизайна (28%), а также специалисты по ремонту и установке техники/электроники (тоже 28%).

На вопрос о том, что определяет успех предпринимательской деятельности, половина (49%) опрошенных назвала возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Почти столько же (48%) назвали критерием финансовую независимость. Поровну — по трети предпринимателей (33%) — успехом назвали общественное признание и признание в профессиональном сообществе. Любопытно, что возможность приобретать люксовые вещи, машины и технику критерием успеха назвали всего 12% частных предпринимателей.

Больше всего work-life balance при развитии собственного дела важен для репетиторов (61%), IT- и маркетинг-фрилансеров (57%), предпринимателей в сфере деловых услуг (57%) и организаторов праздников (54%).