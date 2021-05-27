Предпринимательский форум «Мой бизнес 63» заработал в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Спутник был создан в партнерстве ученых Самарского университета им. Королёва и специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс».
Лунное затмение смог запечатлеть малый космический аппарат «Аист-2Д»
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин .
Правительство РФ вводит штраф за сбор персональных данных без необходимости
На Всероссийский конкурс от Похвистнево будет представлен проект под названием «Парк ветров», согласованный с горожанами. 
Жители Похвистнево отдали голоса за благоустройство набережной реки Большой Кинель
В Самаре заболели 17 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
В Самаре организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» 
Самарцам напоминают правила поведения на воде
Самарцам напоминают правила поведения на воде
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.07
EUR 89.94
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Предпринимательский форум «Мой бизнес 63» заработал в Самаре

27 мая 2021 11:59
148
Предпринимательский форум «Мой бизнес 63» заработал в Самаре

В среду, 26 мая, на площадке регионального центра «Мой бизнес» стартовал традиционный предпринимательский форум «Мой бизнес 63». Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Кроме того по инициативе Президента страны Владимира Путина разрабатывается нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». 

В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал необходимость поддержки представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. Также одной из главных тем Послания Главы региона в 2021 году стало подведение трехлетних итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Формирование комфортного делового климата, развитие внутреннего туризма и улучшение качества жизни населения важные направления стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Мы будем с особым вниманием следить за ситуацией в этой сфере, при необходимости принимать новые меры поддержки. Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - подчеркивал Глава региона. 

Форум традиционно приурочен ко Дню Российского предпринимательства. Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

«В программе форума мы учли все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед малым и средним бизнесом, особое внимание уделим самозанятым гражданам – под это направление выделен целый день работы форума. Поговорим о работе на внешних рынках, о развитии туризма, о молодежном предпринимательстве. Кроме того, участники смогут принять участие в тематической экскурсии по Самаре, зарядиться энергией на открытой тренировке с квалифицированным тренером. В ближайшие четыре дня представители бизнеса поделятся своим опытом, услышат советы от экспертов в разных направлениях и проведут время с максимальной пользой для себя и для своего дела!», - рассказал о программе мероприятия министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

В среду, 26 мая, деловую программу четырехдневного события открыл отраслевой семинар «Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона». На торжественном открытии выступил заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

«Первый день начинается с очень важной темы – туристический сувенир. В Самарской области существует огромное количество предпринимателей, которые занимаются производством сувенирной продукции, но такие аспекты, как сбыт этой продукции, переформатирование его для туристов предстоит разобрать сегодня на семинаре», - рассказал Артур Абдрашитов.

На мероприятии в качестве приглашённого спикера выступил председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов (г.Воронеж). «Предприниматель, создающий сувенирную продукцию, должен позаботиться об упаковке, которая обеспечит безопасную транспортировку изделий. Кроме того, упаковка должна максимально соответствовать сувениру, а также ассоциироваться с городом и регионом, в котором его приобретает турист» - отметил предприниматель.

Еще одной тематической секцией первого дня работы форума стал «Экспорт в 2021 году: актуальные инструменты работы на внешних рынках».  Здесь участники могли не только узнать о последних трендах и особенностях работы с зарубежными партнерами, но и смогли сформировать компетенции стратегического мышления. 

Параллельно, на протяжении всего первого и второго дня работы Форума, в холле центра «Мой бизнес» будет проходить выставка сувениров самарских производителей, где желающие смогут приобрести яркие и интересные товары местных мастеров.

Теги: «Мой бизнес» День предпринимателя Дмитрий Азаров Послание губернатора Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
26 мая 2021, 11:51
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
Сегодня отмечают День российского предпринимательства. Экономика
393
Татьяна Санникова: в Послании губернатора каждый увидел для себя перспективы изменений качества жизни
19 мая 2021, 19:10
Татьяна Санникова: в Послании губернатора каждый увидел для себя перспективы изменений качества жизни
Участница  предварительного голосования «Единой России» отметила меры поддержки молодежи и ответы на запросы молодых людей о самореализации. Политика
781
Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в послании губернатора
19 мая 2021, 16:45
Александр Хинштейн: Решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области выделено отдельным блоком в Послании губернатора
Депутат Государственной думы РФ («Единая Россия») прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Общество
894
В центре внимания
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
133
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
104
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
378
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1488
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
586
Весь список