Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса

223

Минэкономразвития Самарской области вновь принимает заявки на комплексные услуги по разным запросам предпринимателей. Этот формат поддержки ежегодно демонстрирует свою популярность и востребованность. Профильные специалисты и тренеры с подтвержденным профессиональным уровнем помогают предпринимателям решать важные вопросы: настраивать бизнес-процессы, осваивать новые рынки, масштабироваться. Комплексные услуги оказываются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Большое внимание уделяется формированию комфортного делового и предпринимательского климата в Самарской области. Такую задачу ставит перед областным минэкономразвития Губернатор Дмитрий Азаров. Так в регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где можно получить всю необходимую информацию о действующих инструментах и получить широкий перечень услуг для развития своего дела.

«Мы не только расширяем линейку мер поддержки предпринимателей, но и делаем все, чтобы добиться максимальной эффективности наших услуг в предельно короткие сроки. Сегодня время является самым ценным ресурсом, и очень важно сокращать путь от поставленной задачи до полученного результата. Приглашаем предпринимателей региона активно использовать возможности, созданные для роста и развития их проектов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Каждая комплексная услуга — это блок из тренингов и консультаций по выбранному приоритетному направлению. Услуги адаптированы и доступны, в том числе для начинающего бизнеса (до года). Они проходят в удобном гибридном онлайн-офлайн формате.

По завершении некоторых выдаются удостоверения и сертификаты в зависимости от выбранного направления: подтверждающие обучение по пожарной безопасности, экологической безопасности, бережливому производству.

Подать заявку можно уже сейчас по ссылке: https://mybiz63.ru/service-categories/kompleksnye-uslugi-dlia-biznesa . Число получателей по каждой из комплексных услуг ограничено.

Узнать подробности и получить консультацию по действующим инструментам поддержки можно в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.