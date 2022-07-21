Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка

57

Корпорация МСП и Банк России меняют условия совместной Программы стимулирования кредитования (ПСК «Инвестиционная»). Помимо инвестиционных, заемщики вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше, чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых. По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки.

Льготные кредиты доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме сферы производства и торговли подакцизными товарами. Заемные средства можно направлять на инвестиции, пополнение оборота или рефинансирование другого кредита, полученного по более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тыс. рублей, малый и средний бизнес могут получить от 3 млн до 1 млрд рублей.

Самарская область плодотворно сотрудничает с Корпорацией МСП. В регионе уделяется особое внимание формированию благоприятных условий для роста и развития предприятий малого и среднего бизнеса. Это одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

В начале июля представители Корпорации во главе с заместителем генерального директора Александром Токаром посетили региональный центр «Мой бизнес», где провели открытую встречу с бизнесом. Участники обсудили антикризисные программы кредитования, поручительства для привлечения финансирования, новые инструменты для расширения рынков сбыта, а также цифровые сервисы и услуги на МСП.РФ.

«Инструменты Корпорации МСП позволяют существенно расширить возможности предпринимателей нашего региона, помогают им воплощать в жизнь свои амбициозные планы и масштабные проекты, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы активно сотрудничаем с нашими федеральными коллегами как в вопросе продвижения их продуктов, так и в части реализации совместных программ с региональным Гарантийным фондом. Уверен, что число успешных проектов из Самарской области, реализованных при поддержке Корпорации МСП, будет только расти, а взаимодействие института развития и региона будет только укрепляться», – добавил министр.

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Самарской области с начала 2022 года составил более 2 млрд рублей (по данным на 5 июля). Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили более 160 предпринимателей.

При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя институт развития, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение «зонтичного» поручительства и поручительства региональной гарантийной организации – в нашем регионе эти функции выполняет Гарантийный фонд Самарской области. В этом случае покрытие составит до 90% для молодых и начинающих предпринимателей, для всех остальных – до 70%.