Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Младенец утонул во время купания в ванной в Самаре
Младенец утонул во время купания в ванной в Самаре
Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте
Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте
Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма
ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка

21 июля 2022 11:51
57
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка

Корпорация МСП и Банк России меняют условия совместной Программы стимулирования кредитования (ПСК «Инвестиционная»). Помимо инвестиционных, заемщики вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше, чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых. По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки.

Льготные кредиты доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме сферы производства и торговли подакцизными товарами. Заемные средства можно направлять на инвестиции, пополнение оборота или рефинансирование другого кредита, полученного по более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тыс. рублей, малый и средний бизнес могут получить от 3 млн до 1 млрд рублей.

Самарская область плодотворно сотрудничает с Корпорацией МСП. В регионе уделяется особое внимание формированию благоприятных условий для роста и развития предприятий малого и среднего бизнеса. Это одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

В начале июля представители Корпорации во главе с заместителем генерального директора Александром Токаром посетили региональный центр «Мой бизнес», где провели открытую встречу с бизнесом. Участники обсудили антикризисные программы кредитования, поручительства для привлечения финансирования, новые инструменты для расширения рынков сбыта, а также цифровые сервисы и услуги на МСП.РФ.

«Инструменты Корпорации МСП позволяют существенно расширить возможности предпринимателей нашего региона, помогают им воплощать в жизнь свои амбициозные планы и масштабные проекты, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы активно сотрудничаем с нашими федеральными коллегами как в вопросе продвижения их продуктов, так и в части реализации совместных программ с региональным Гарантийным фондом. Уверен, что число успешных проектов из Самарской области, реализованных при поддержке Корпорации МСП, будет только расти, а взаимодействие института развития и региона будет только укрепляться», – добавил министр.

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Самарской области с начала 2022 года составил более 2 млрд рублей (по данным на 5 июля). Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили более 160 предпринимателей.

При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя институт развития, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение «зонтичного» поручительства и поручительства региональной гарантийной организации – в нашем регионе эти функции выполняет Гарантийный фонд Самарской области. В этом случае покрытие составит до 90% для молодых и начинающих предпринимателей, для всех остальных – до 70%.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022, 21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества. Политика
865
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022, 16:44
В Самарской области создано министерство туризма
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов. Туризм в Самаре
1155
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022, 21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного... Политика
3650
В центре внимания
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
21 июля 2022  11:51
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
52
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
21 июля 2022  11:11
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
111
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022  21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
866
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
570
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
742
Весь список