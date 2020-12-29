Еще шесть мужчин и семь женщин стали жертвами коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 29 декабря в регионе подтверждены 307 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 57 в г. Самара
- 139 в г. Тольятти
- 11 в Шигонском районе
- 10 в Хворостянском районе
- 10 в г. Сызрань
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Кинель
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Клявлинском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в г.Новокуйбышевск
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Красноармейском районе
262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30792 случая коронавируса.
Скончались 579 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 35, 51, 55, 63 лет, женщины 46, 65, 67, 72, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 74 лет;
женщина 41 года, страдавшая заболеванием желудочно-кишечного тракта;
мужчина 79 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщина 73 года,страдавшая заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 18,13, по стране - 38,24.
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,8.
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