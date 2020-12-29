Еще шесть мужчин и семь женщин стали жертвами коронавируса в Самарской области

338

Как сообщает оперштаб, на 29 декабря в регионе подтверждены 307 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 57 в г. Самара

- 139 в г. Тольятти

- 11 в Шигонском районе

- 10 в Хворостянском районе

- 10 в г. Сызрань

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Кинель

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Клявлинском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в г.Новокуйбышевск

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Красноармейском районе



262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 45 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30792 случая коронавируса.



Скончались 579 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 35, 51, 55, 63 лет, женщины 46, 65, 67, 72, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 74 лет;

женщина 41 года, страдавшая заболеванием желудочно-кишечного тракта;

мужчина 79 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщина 73 года,страдавшая заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 18,13, по стране - 38,24.

Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,8.