В Самаре специалисты обсудили систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения

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9 октября министр здравоохранения Самарской областисовместно с руководителем Территориального управления Росздравнадзора по Самарской областипровел совещание по вопросу внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. В совещании приняли участие руководители медицинских и фармацевтических организаций Самарской области всех форм собственности.Система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения – это федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов средств идентификации.Целями внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) знаками являются:-противодействие незаконному производству лекарственных препаратов на территории Российской Федерации;- противодействие незаконному ввозу лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации;- противодействие незаконному обороту лекарственных препаратов на территории Российской Федерации;- противодействие недобросовестной конкуренции в сфере оборота лекарственных препаратов;- стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения лекарственных препаратов, в том числе закупаемых для государственных нужд.Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в обращение, вводится с 1 января 2020 года, передает пресс-служба минздрава СО.