В Самаре чествовали медицинских работников губернии
14 июня 2019 14:27
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Александр Фетисов подчеркнул, что сфера здравоохранения региона динамично развивается. «За последнее время в строй вступил целый ряд современных медицинских центров, продолжает расти объем высокотехнологичной медицинской помощи жителям губернии, — отметил он. – Введены в строй 9 фельдшерско-акушерских пунктов, закуплен один мобильный комплекс. Благодаря реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сельские районы и малые города привлечено на работу более 100 специалистов. Активно пошло воплощение проекта «Бережливая поликлиника», в первую очередь в детских отделениях. Теперь эта современная модель работы внедряется и вне крупных городов. Так, совсем недавно открыты отделения в Шентале и Сергиевске».
Было отмечено, что следствием общих усилий стало сокращение смертности населения в 2018 году. Ее коэффициент стал самым низким за последнее десятилетие. Снижение смертности в регионе наблюдается и в 2019 году. Также в прошлом году уменьшилась первичная заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Перед правительством региона на ближайшие годы стоят масштабные задачи, которые сформулированы в национальном проекте. Прежде всего, это сокращение смертности и повышение продолжительности жизни. Изменение этих показателей возможно благодаря борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию первичной медицинской помощи и профилактике заболеваний. Модернизируется система помощи детям. Планируется развивать сеть центров здоровья в области.
«Здравоохранение Самарской области по праву считается одним из самых передовых в Российской Федерации», — подытожил свое выступление Александр Фетисов, выразив медицинским работникам искреннюю признательность за самоотверженный труд, профессионализм и терпение, слаженность и мастерство в работе, бесценный вклад в укрепление здоровья наших земляков.
Затем Александр Фетисов вручил лучшим медицинским работникам награды от имени губернатора и министерства. Первой на сцену вышла Тамара Карцева, — легендарный врач областного госпиталя для ветеранов войн. Более полувека Тамара Васильевна трудится в сфере здравоохранения. На празднике к ее наградам добавилось звание «Народный врач Самарской области».
Почетным знаком Трудовой Славы награждена старшая медицинская сестра Кинель-Черкасской центральной районной больницы Татьяна Вишнякова, более четверти века проработавшая в этом лечебном учреждении.
Среди награжденных были главная акушерка перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. Середавина Светлана Кашкарева, получившая почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве». Так отмечены ее заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность. Заведующая поликлиникой – врач-терапевт Сызранской центральной городской больницы Любовь Хышова и заведующий отделением, детский хирург Тольяттинской городской детской больницы № 1 Валерий Шакиров удостоены почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области».
Всего 12 работников системы здравоохранения губернии были отмечены наградами. Самые трогательные моменты праздника были связаны с историями пациентов, прозвучавшими в ходе традиционной акции «Спасибо», организованной Самаркой областной ассоциацией врачей.
С профессиональным праздником медицинских работников поздравили также спикер Самарской губернской Думы Геннадий Котельников и министр здравоохранения региона Михаил Ратманов, передает пресс-служба облправительства.
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