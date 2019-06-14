В Самаре чествовали медицинских работников губернии

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13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, который по традиции отмечается в третье воскресенье июня. От имени главы регионамедицинских работников приветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области. Он поздравил тех, чьим призванием, делом всей жизни стало спасение человеческих жизней.Александр Фетисов подчеркнул, что сфера здравоохранения региона динамично развивается. «За последнее время в строй вступил целый ряд современных медицинских центров, продолжает расти объем высокотехнологичной медицинской помощи жителям губернии, — отметил он. – Введены в строй 9 фельдшерско-акушерских пунктов, закуплен один мобильный комплекс. Благодаря реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сельские районы и малые города привлечено на работу более 100 специалистов. Активно пошло воплощение проекта «Бережливая поликлиника», в первую очередь в детских отделениях. Теперь эта современная модель работы внедряется и вне крупных городов. Так, совсем недавно открыты отделения в Шентале и Сергиевске».Было отмечено, что следствием общих усилий стало сокращение смертности населения в 2018 году. Ее коэффициент стал самым низким за последнее десятилетие. Снижение смертности в регионе наблюдается и в 2019 году. Также в прошлом году уменьшилась первичная заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.Перед правительством региона на ближайшие годы стоят масштабные задачи, которые сформулированы в национальном проекте. Прежде всего, это сокращение смертности и повышение продолжительности жизни. Изменение этих показателей возможно благодаря борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию первичной медицинской помощи и профилактике заболеваний. Модернизируется система помощи детям. Планируется развивать сеть центров здоровья в области.«Здравоохранение Самарской области по праву считается одним из самых передовых в Российской Федерации», — подытожил свое выступление Александр Фетисов, выразив медицинским работникам искреннюю признательность за самоотверженный труд, профессионализм и терпение, слаженность и мастерство в работе, бесценный вклад в укрепление здоровья наших земляков.Затем Александр Фетисов вручил лучшим медицинским работникам награды от имени губернатора и министерства. Первой на сцену вышла, — легендарный врач областного госпиталя для ветеранов войн. Более полувека Тамара Васильевна трудится в сфере здравоохранения. На празднике к ее наградам добавилось звание «Народный врач Самарской области».Почетным знаком Трудовой Славы награждена старшая медицинская сестра Кинель-Черкасской центральной районной больницы, более четверти века проработавшая в этом лечебном учреждении.Среди награжденных были главная акушерка перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. Середавина, получившая почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве». Так отмечены ее заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность. Заведующая поликлиникой – врач-терапевт Сызранской центральной городской больницыи заведующий отделением, детский хирург Тольяттинской городской детской больницы № 1в удостоены почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области».Всего 12 работников системы здравоохранения губернии были отмечены наградами. Самые трогательные моменты праздника были связаны с историями пациентов, прозвучавшими в ходе традиционной акции «Спасибо», организованной Самаркой областной ассоциацией врачей.С профессиональным праздником медицинских работников поздравили также спикер Самарской губернской Думыи министр здравоохранения региона, передает пресс-служба облправительства.