В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
28 августа 2019 23:58
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Эндоскопическая трансфораминальная реконструктивная операция на поясничном отделе позвоночника в России проводилась впервые.
"Данная операция выполнялась в России впервые. При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации", - отмечается в сообщении.
При удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга, тем самым сократив реабилитационно-восстановительный период и снизив риск развития инфекционных осложнений. Пациента выписали на третьи сутки.
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко - один из крупнейших многопрофильных лечебных центров России. Медицинскую помощь в госпитале оказываются как военным, так и гражданским лицам.
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28 августа 2019 23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации". Здравоохранение
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