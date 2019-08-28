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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

28 августа 2019 23:58
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Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Эндоскопическая трансфораминальная реконструктивная операция на поясничном отделе позвоночника в России проводилась впервые.

"Данная операция выполнялась в России впервые. При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации", - отмечается в сообщении.

При удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга, тем самым сократив реабилитационно-восстановительный период и снизив риск развития инфекционных осложнений. Пациента выписали на третьи сутки.

Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко - один из крупнейших многопрофильных лечебных центров России. Медицинскую помощь в госпитале оказываются как военным, так и гражданским лицам. 
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Комментарии



Здравоохранение
28 августа 2019  23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации".
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