В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
22 сентября 2019 13:52
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Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу уже в 2022 году.
Сейчас бесплатные медикаменты предоставляются только льготным категориям граждан. Новая система предполагает расширение списка тех, кто имеет право на бесплатные лекарства или существенную скидку на их приобретение.
Скворцова подчеркнула, что вначале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Министр привела в пример "пилотный" эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосуды. В Кирове лекарства выдавали гипертоникам в целях профилактики контроля за давлением.
Глава ведомства отметила, что в обоих случаях было зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.
По данным РГ, Минздрав обсуждает и другие варианты. Речь, в частности, идет о введении бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия.
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22 сентября 2019 13:52
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