В Крыму закрыли лагерь, где отравились дети
22 июля 2019 15:49
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Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в лагере после сообщений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Специалисты минздрава Крыма и Алуштинской городской больницы на месте осмотрели 652 ребенка, 16 детям установлен диагноз острый гастроэнтерит, 10 госпитализированы, остальные шесть переданы для амбулаторного наблюдения и лечения по месту жительства. В понедельник из стационара выписаны все дети в удовлетворительном состоянии с рекомендациями под амбулаторное наблюдение, отметили в ведомстве.
В детском лагере под Евпаторией, где произошло массовое отравление, взяты пробы для определения источника инфекции. Менеджер турфирмы, которая продавала путевки в "Лучистый", Елена Мартынова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.
"В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и другими подразделениям лагеря вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО "ДОЛ Берег", а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока (ИП "Тезина Л.С.")", - сообщает управление Роспотребнадзора.
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям, сообщили РИА Новости в министерстве образования Крыма. На полуострове осталась группа детей из Санкт-Петербурга для переоформления документов. Основная масса отдыхавших детей – крымчане, всем будет предложено отдохнуть в других лагерях в более поздние смены, отметили в минобразования региона.
В середине июля в больницу Евпатории из лагеря "Лучистый" были госпитализированы 55 детей и пятеро вожатых, все – отдыхающие из Татарстана. Отравление, по данным крымского управления Роспотребнадзора, произошло из-за сотрудников столовой, которые были переносчиками норовирусной инфекции. Минздрав Крыма не назвал диагноз пострадавших. Дети и взрослые были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет РФ завел уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении норм СанПиНа.
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Комментарии
Здравоохранение
22 июля 2019 15:49
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям. Здравоохранение
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Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Здравоохранение
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18 июля 2019 15:40
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