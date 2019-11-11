Скончалась почетный врач СОКБ имени Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Ивановна Дериенко
11 ноября 2019 20:29
68
Вся ее жизнь была связана с медициной. В 1961 году она окончила Куйбышевский медицинский институт. Стаж в областной больнице у Маргариты Ивановны начался в 1972 году. Работала терапевтом, заведующей терапевтическим отделением. Более 20-ти лет - до 2004 года – была заведующей гастроэнтерологическим отделением областной больницы.
М.И. Дериенко – основоположник школы гастроэнтерологов Самарской области, которая внесла неоценимый вклад в становление и развитие гастроэнтерологической службы области.
Светлая память о Маргарите Ивановне Дериенко навсегда останется в сердцах коллег.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 13 ноября 2019 с 10.30 до 12.00 в большом конференц-зале СОКБ им. В.Д. Середавина по адресу: Самара, Ташкентская, 159, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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