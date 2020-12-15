Самарским медикам передали 70 новых автомобилей «Нива»

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Торжественную церемонию устроили у стадиона «Самара Арена».

Во вторник, 15 декабря, парк медучреждений Самарской области пополнили 70 автомобилей «Нива». Их купили за счет президентского гранта, который 63-й регион получил за достижение показателей социально-экономического развития.

Это полноприводная «Нива» в усовершенствованной комплектации на 16-х литых дисках

Торжественная церемония передачи машин состоялась на территории у стадиона «Самара Арена» с участием губернатора Дмитрия Азарова

— Всего для нужд медиков в этом году регион приобретает 166 машин ВАЗ, — уточнили представители департамента информполитики администрации губернатора Самарской области в «Твиттере».

Машины будут задействовать в работе службы неотложной помощи. Неотложную помощь оказывают человеку в случаях, когда у него обостряются хронические заболевания или возникают острые внезапные боли, не угрожающие жизни и не требующие экстренной медицинской помощи. Чаще всего медики неотложки оказывают помощь на дому пациентам с головными болями, с повышенным давлением, температурой, пишет 63.ру.

Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области / Twitter.com