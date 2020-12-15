Самарским медикам передали 70 новых автомобилей «Нива»

Торжественную церемонию устроили у стадиона «Самара Арена».
Во вторник, 15 декабря, парк медучреждений Самарской области пополнили 70 автомобилей «Нива». Их купили за счет президентского гранта, который 63-й регион получил за достижение показателей социально-экономического развития.
Это полноприводная «Нива» в усовершенствованной комплектации на 16-х литых дисках
Торжественная церемония передачи машин состоялась на территории у стадиона «Самара Арена» с участием губернатора Дмитрия Азарова
— Всего для нужд медиков в этом году регион приобретает 166 машин ВАЗ, — уточнили представители департамента информполитики администрации губернатора Самарской области в «Твиттере».
Машины будут задействовать в работе службы неотложной помощи. Неотложную помощь оказывают человеку в случаях, когда у него обостряются хронические заболевания или возникают острые внезапные боли, не угрожающие жизни и не требующие экстренной медицинской помощи. Чаще всего медики неотложки оказывают помощь на дому пациентам с головными болями, с повышенным давлением, температурой, пишет 63.ру.
Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области / Twitter.com
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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