С медиков предложили снять ответственность за диспансеризацию

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Преследование врачей в Самарской области за приписки в отчетности о диспансеризациях началось только в 2019 году. В одном только областном центре суды рассмотрели уже 17 таких дел по статье 292 УК РФ «служебный подлог», причем одно из них завершилось наказанием в виде исправительных работ в течение 20 месяцев и удержанием 10% от заработка. В остальных случаях врачи отделались штрафами от 5 до 30 тысяч рублей.В других регионах России такие дела начали возбуждаться еще несколько лет назад. По мнению экспертов, причина — в самой системе, которая вынуждает врачей «гоняться за пациентами», хотя их личная выгода от этого невелика, а то и вовсе отсутствует. В связи с этим руководитель областного профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина предложил вовсе исключить ответственность врачей за невыполнение показателей по диспансеризации. Главврач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц обратился к зарубежному опыту, в котором человеку снижают расходы медобслуживание и страховку, если он сам является на регулярные медосмотры.Руководитель Самарской городской больницы №10 Валерий Карпенко считает: нужно на уровне государства обязать работодателя проводить дополнительную диспансеризацию. «А если он этого не сделает, то очень хорошо оштрафовать», — добавляет г-н Карпенко.