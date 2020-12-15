Приближается к новой отметке: в Самарской области за сутки выявлены 296 заболевших коронавирусом

Общее количество заболевших составило 26515.
В Самарской области за сутки на 15 декабря выявлен 296 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1677, вылечились и выписаны 24330 человек.
За сутки умерли еще восемь больных. Всего в регионе 508 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели и выписаны за сутки 286 человек.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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