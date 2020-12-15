Приближается к новой отметке: в Самарской области за сутки выявлены 296 заболевших коронавирусом

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Общее количество заболевших составило 26515.



В Самарской области за сутки на 15 декабря выявлен 296 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1677, вылечились и выписаны 24330 человек.



За сутки умерли еще восемь больных. Всего в регионе 508 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели и выписаны за сутки 286 человек.