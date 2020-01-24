Новый ФАП заработал в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района
24 января 2020 14:50
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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом, в 2019 году в Самарской области возвели 14 новых ФАПов.
Один из них заработал в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района.
Ранее помощь сельчанам оказывали в приспособленном здании.
Для жителей села и медицинского работника создали новые условия – отрыли новый ФАП.
Он оснащен необходимым оборудованием.
По поручению главы региона Дмитрия Азарова по итогам личного приема граждан для ФАПа приобретен и современный электрокардиограф, позволяющий оперативно направлять данные ЭКГ специалистам кардиологического диспансера.
Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и соответственно на спасение жизней.
Помощь 540 сельчанам оказывает фельдшер Алла Митяева. В селе она работает с 2003 года.
Напомним, летом министр здравоохранения Самарской области в рамках рабочего визита посетил село Верхняя Орлянка. Тогда он вручил ключи от нового автомобиля неотложной помощи «Нива» фельдшеру ФАПа.
В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием – аптечкой первой помощи, медицинскими препаратами, электрокардиографом.
Всего в прошлом году сельские медработники получили 20 высокопроходимых автомобилей. В этом году в селах Самарской области появятся 23 фельдшерско-акушерских пункта и 3 офиса врача общей практики, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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