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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Новый ФАП заработал в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района

24 января 2020 14:50
93
Он оснащен необходимым оборудованием.
В Послании Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развёртывания сети фельдшерско-акушерских пунктов. «У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет» - отметил Президент.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом, в 2019 году в Самарской области возвели 14 новых ФАПов.
Один из них заработал в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района.

Ранее помощь сельчанам оказывали в приспособленном здании.

Для жителей села и медицинского работника создали новые условия – отрыли новый ФАП.

Он оснащен необходимым оборудованием.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова по итогам личного приема граждан для ФАПа приобретен и современный электрокардиограф, позволяющий оперативно направлять данные ЭКГ специалистам кардиологического диспансера.

Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и соответственно на спасение жизней.

Помощь 540 сельчанам оказывает фельдшер Алла Митяева. В селе она работает с 2003 года.

Напомним, летом министр здравоохранения Самарской области в рамках рабочего визита посетил село Верхняя Орлянка. Тогда он вручил ключи от нового автомобиля неотложной помощи «Нива» фельдшеру ФАПа.

В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием – аптечкой первой помощи, медицинскими препаратами, электрокардиографом.

Всего в прошлом году сельские медработники получили 20 высокопроходимых автомобилей. В этом году в селах Самарской области появятся 23 фельдшерско-акушерских пункта и 3 офиса врача общей практики, передает пресс-служба минздрава СО.  



Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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