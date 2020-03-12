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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Названы рейсы, которыми прилетели в Москву из Италии заражённые россияне

12 марта 2020 21:34
76
Со всеми пассажирами уже связались медики. Число заболевших пневмонией нового типа в РФ увеличилось до 34.
Оперативный штаб Москвы назвал два рейса, которыми в Москву прилетели заражённые коронавирусом россияне, передает Лайф. Все они вернулись из Италии.

Рейс U6 3514 29.02.2020 Верона — Москва
Рейс DP 804 01.03.2020 Бергамо — Москва

Со всеми пассажирами уже связались медики. Однако в штабе напоминают, что если вы или ваши знакомые передвигались перечисленными рейсами, то необходимо оставаться дома и связаться с сотрудниками скорой помощи.

Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в России возросло до 34. 


Фото © LIFE / Гавриил Григоров
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Комментарии


Здравоохранение
12 марта 2020  21:34
Со всеми пассажирами уже связались медики. Число заболевших пневмонией нового типа в РФ увеличилось до 34.
Названы рейсы, которыми прилетели в Москву из Италии заражённые россияне
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