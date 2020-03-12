Названы рейсы, которыми прилетели в Москву из Италии заражённые россияне

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Рейс U6 3514 29.02.2020 Верона — МоскваРейс DP 804 01.03.2020 Бергамо — МоскваСо всеми пассажирами уже связались медики. Однако в штабе напоминают, что если вы или ваши знакомые передвигались перечисленными рейсами, то необходимо оставаться дома и связаться с сотрудниками скорой помощи.Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в России возросло до 34.Фото © LIFE / Гавриил Григоров