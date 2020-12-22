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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

22 декабря 2020 13:52
185
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 22 декабря в регионе подтверждены 304 случая новой коронавирусной инфекции:

-131 в г. Самара
- 31 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 11 в Челно-Вершинском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в Сергиевском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 9 в Кинельском районе
- 8 в Приволжском районе
- 7 в г. Кинель
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Волжском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в г. Чапаевск

253 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 51 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 28639 случаев коронавируса.

Скончались 540 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 35,56.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,79.

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Комментарии

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