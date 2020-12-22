Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 22 декабря в регионе подтверждены 304 случая новой коронавирусной инфекции:



-131 в г. Самара

- 31 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 11 в Челно-Вершинском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в Сергиевском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 9 в Кинельском районе

- 8 в Приволжском районе

- 7 в г. Кинель

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Волжском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в г. Чапаевск

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253 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 51 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 28639 случаев коронавируса.



Скончались 540 человек (нарастающим итогом).



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 35,56.



Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,79.