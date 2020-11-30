На Кубани врачи сделали пациентке новую челюсть из голени

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В Краснодарском крае врачи сделали 64-летней пациентке новую челюсть из части её собственной малоберцовой кости, передает Лайф. Об уникальной операции сообщили в региональном Минздраве.

Жительница Краснодара поступила в краевую больницу № 1 с хроническим остеомиелитом нижней челюсти, в результате чего более половины кости необходимо было удалить. Чтобы не лишать пациентку полноценной жизни, врачи решили воссоздать челюсть женщины.

Операция, которой предшествовала тщательная подготовка с помощью 3D-моделирования, заняла порядка 10 часов. В итоге поражённую болезнью кость удалили, параллельно забирая трансплантат из ноги. По 3D-шаблону врачи придали изъятому из малоберцовой кости материалу нужную форму. В завершении хирурги зафиксировали пациентке новую челюсть, соединив сосуды трансплантата с сосудами шеи.

Примечательно, что операция не сказалась на голеностопном и коленном суставах пациентки: женщине даже не надевали гипсовый лонгет. Через день после операции пенсионерка ходила без трости и уже готовится к выписке. Теперь пациентке предстоит дентальная имплантация для восстановления зубного ряда.

Фото: Минздрав Краснодарского края